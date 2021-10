Com investimento de R$ 400 milhões, 30E chega ao mercado como a nova geração do entretenimento ao vivo

A empresa realiza em dezembro de 2022 em São Paulo o KNOTFEST, um dos maiores festivais de Rock do Planeta

De olho em um mercado ascendente neste período de retomada, a 30E, empresa de Pepeu Correa, acaba de se associar à BonusTrack Entretenimento, de Luiz Oscar Niemeyer, e conta com um investimento de aproximadamente R$ 400 milhões de grandes investidores, entre eles o Fundo Flowinvest.

A parceria chega para focar na nova geração de entretenimento ao vivo e vai operar com grandes heads e contratos de partnership exclusivos com as principais companhias do mercado de entretenimento mundial.

Atração está confirmada para dezembro de 2022

A favor da empresa está o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o mercado de mídia e entretenimento, que deverá crescer significativamente, cerca de 5% ao ano, até 2025. Em valores, de acordo com estudos da PwC, o setor vai chegar a US $38 bilhões.

Niemeyer é considerado um dos mais respeitados profissionais do mercado de entretenimento ao vivo da América do Sul. Entre os eventos de destaque que já produziu estão o Hollywood Rock de 1988 a 1993, todas as turnês do Paul McCartney no Brasil, U2, Rolling Stones, Red Hot Chilli Peppers, Eric Clapton, Elton John, Radiohead, Beyoncé, Rihanna, Steve Wonder e muito mais.