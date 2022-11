Com humor, simplicidade e criatividade, Evandro Santo volta à época do Pânico e fatura com publicidade

O humorista revela que sua primeira parceria na região foi com a Casa do Sofá Aracy: “Ele paga em dinheiro, é incrível!”, brinca. Além das empresas Max Gym, “a academia faz parceria comigo e com meu assistente Gabriel, todo mundo que empreende malha lá, então a gente malha e faz bussiness”; Del Grano Adega e Gastronomia, “este é o restaurante mais babado da cidade, no qual eu marco reuniões de trabalho!”; San Ricette; SushiFan São Carlos, “e no quesito comida, o SushiFan, sou exclusivo deles em comida japonesa”.

Com sua criatividade e irreverência, o ex-integrante do Programa Pânico na Band entrega conteúdos cheios de humor aos clientes das marcas (Foto: Asher Motors)

Já a Cuhidar Saúde o contratou para montar uma “Única” para dependentes químicos, uma clínica modelo com no máximo 16 pacientes. “Quem bancou minha vinda para o interior foram eles, então meu salário vem deles, e esperamos que a clínica fique pronta até fevereiro”, revela o humorista, que complementa: “Eles têm sete unidades aqui na Grande São Carlos e será a primeira de dependência química”.

“Uma clínica inaugurando, um festival de comédia em São Carlos e um bofe Mara, fiel e dedicado!”, finaliza Santo, sobre as expectativas para 2023

Sobre os trabalhos fixos, Santo diz que, na semana passada, emplacou uns “sete jobs” em São José dos Campos, “tudo indicado pela Patty Pontes”. E prossegue: “Abri o dia em uma concessionária, a Asher Motors, e vendendo uma BMW. Humor e deboche para vender! Em seguida, corri para o brechó Peça Rara, uma franquia da Débora Secco, que inaugurou dia 8/11 e já fui recontratado para a abertura! Depois corri para a loja de Calçados, a Valuti e, em seguida, fui para a Coervo Construtora e Imobiliária, para fazer o lançamento de um produto. Era para eu fazer uma entrada, amaram, fiz a segunda e, no dia seguinte, fui gravar o decorado!”.

E ainda têm muitos outros trabalhos na cidade agendados, além de São Roque e Nova Bragança, onde participa de ações para o Novembro Azul (Foto: Coervo Construtora)

No pique que só o ator tem, Santo retorna à São José dos Campos no dia seguinte e participa da inauguração da loja de biquínis Girassol: “Olha a marmota!”. De maneira única e divertida, o humorista vestiu algumas peças da marca e fez vídeos nas ruas da cidade, chamando a atenção de quem passava no local e arrancando gargalhadas dos clientes da loja, que amaram a ação de publicidade.

Sobre a forma em que conduz as divulgações, Evandro afirma: “Geralmente quem me contrata sabe que farei coisas a mais, e deixo o comediante fluir e levo muito a sério todas as empresas, afinal, temos que honrar os clientes. E aceito sugestões e refaço e refaço e refaço, mas costumo acertar na primeira!”.

De maneira única e divertida, o humorista vestiu algumas peças da marca Girassol e fez vídeos nas ruas da cidade

E ainda têm muitos outros trabalhos na cidade, agendados para dezembro, além de São Roque e Nova Bragança, onde participa de ações para o Novembro Azul, com lives todas as segundas-feiras.

Sobre suas expectativas e desejos para 2023, Evandro Santo brinca: “Uma clínica inaugurando, um festival de comédia em São Carlos e um bofe Mara, fiel e dedicado!”.