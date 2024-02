Com homenagens a passistas, Ju Ferraz usou looks inspirados em Madonna e em it girls de moda

Looks foram usados nas duas noites do #BlocodaJuFerraz

Durante as duas noites da realização do #BlocodaJuFerraz na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a empresária e formadora de opinião Ju Ferraz decidiu usar looks que fizessem homenagens as passistas que abrilhantam a avenida mais famosa do Carnaval brasileiro, além de conter muito glamour e fazer referências aos maiores ícones fashions do mundo.

“Meus looks de Carnaval em 2024 representam a beleza e a força feminina antes de qualquer outra referência que eu traga nas produções. Estar no espaço em que acontece o maior espetáculo cultural do Brasil, e como uma mulher fora dos padrões, tem uma importância gigante! E para cair no samba, apostei em looks com muito brilho e glamour, combinados a peças modernas e super atuais”, declara Ju Ferraz.

A partir da curadoria realizada pela stylist Joana Wood, foram escolhidas roupas assinadas por uma marca de moda de importância global. Baseadas na cor preta sendo a principal, contendo degradês de prata e dourado, as peças do primeiro e do segundo dia incorporaram o mesmo conceito, embora sejam diferentes no que tangem às referências e estilos que combinam com a energia do Carnaval.

Foi definida para o uso no 1º dia do Bloco, a utilização da cobiçada camiseta do Nº1 com aplicações em glitter. Essa peça foi combinada a uma calça de alfaiataria preta, agregando elegância e sofisticação ao figurino, que foi completado com um corset de arames todo cravejado em pedras. Este corset faz referência ao icônico look de cones criado por Jean Paul Gaultier e usado por Madonna na ‘Blond Ambition Tour’.

Na segunda noite, a baiana escolheu uma camiseta de manga longa, que também continha aplicação de glitter nas cores dourada e prata, que se misturavam a aplicação de pedras para trazer um movimento de brilho intenso. Como parte mais importante do look, foi escolhida com a mesma paleta de cores da camiseta, uma calça de paetês, que tem um uma modelagem parecida à de calças cargos, atualmente uma das preferidas das maiores it girls do mundo fashion.