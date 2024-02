Com foco no desenvolvimento sustentável e economia do futuro, 3ª edição do Festival Cidade do Futuro ocorrerá em São Paulo

Inscrições para o evento que será entre os dias 14 e 16 de março já estão abertas

O Festival Cidade do Futuro, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de março deste ano (2024), na cidade de São Paulo, tem como missão incentivar lideranças a pensar no futuro das cidades, combinando negócios, sustentabilidade e inovação, para a promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. As inscrições, que serão gratuitas, para o evento que receberá especialistas de vários lugares do Brasil e do mundo para participação em rodadas de negócios, demoday para investidores, sessões de mentoria, workshops práticos, casas de conexão e painéis interativos, já estão abertas e devem ser realizadas via este link. Contando com mais de 20 arenas simultâneas, 500 palestrantes, 200 horas de programação e mais de 10 mil participantes de todo país, o evento será inspirado no SXSW e promoverá também a ocupação de locais marcantes do centro histórico de São Paulo, apresentando as mais importantes tendências globais de inovação e sustentabilidade corporativa.

“Queremos gerar novos negócios envolvendo sustentabilidade e a inovação nos territórios, valorizando o papel das pessoas e empresas na transformação da economia do futuro. Vamos reunir as lideranças que vão criar empresas mais sustentáveis, com novos modelos de negócios orientados a redução das emissões de carbono e mais adaptados às mudanças climáticas”, declarou Michel Porcino, idealizador do evento e CEO do OFuturo.

A realização do evento está sendo feita, em conjunto, pela entidade gestora CNB, pela empresa OFuturo (idealizadora do evento) e pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Sobre a escolha da cidade como sede do evento, Humberto de Alencar, Secretário Adj. de Inovação e Tecnologia do Município de São Paulo, afirmou: “São Paulo é o berço das startups na América Latina e capital econômica. Cada vez mais queremos colocar essa potência lado a lado com a sustentabilidade para construir hoje o futuro que queremos para nossa cidade”. Haverá também a participação de mais de 50 parceiros do ecossistema de inovação e sustentabilidade do Brasil.

Com o tema “Construir um futuro sustentável para o Brasil”, a 3ª edição Festival Cidade do Futuro será composta por 11 assuntos principais: futuro da economia verde; futuro da indústria; futuro da energia; futuro das finanças; futuro do agro; futuro da mobilidade, saúde e educação; ESG, diversidade e inclusão; cultura e sociedade do futuro; inovação em governos; futuro de SP e futuro dos centros. A pessoa que se interessar em colaborar com projetos de impacto poderá adquirir o ingresso FuturoSP que, além de assegurar kit especial, destinará recursos para subsidiar projetos de sustentabilidade, resiliência e justiça climática. Outros benefícios que poderão ser ofertados aos participantes são ingressos para shows, experiências exclusivas no centro, imersões de conteúdo e acesso às casas de networking, direcionadas à geração de negócios para lideranças e grandes empresas.