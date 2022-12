Com foco no desenvolvimento, Prêmio Band Cidades Excelentes premia os melhores municípios do Brasil

Evento realizado em Brasília reuniu prefeitos e autoridades de todo o Brasil



O Prêmio Band Cidades Excelentes realizou, na última quarta-feira (30), a etapa nacional com premiação de 23 municípios, em Brasília, Distrito Federal. O evento aconteceu no teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil e contou com a apresentação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Lana Canepa.

O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, afirmou que o desejo da emissora é inspirar boas práticas (Foto: Reprodução)



A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de IGMA (Gestão Municipal Aquila), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.

A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

O presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, também participou da premiação (Foto: Reprodução)



A premiação contou com a presença a presença de João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União; Paco Britto, vice-governador do Distrito Federal; Celina Leão, deputada federal eleita vice-governadora do Distrito Federal; Maximiliano Martinhão, ministro de Estado das Comunicações substituto; Carlos Melles, presidente do Sebrae; Antônio José Barreto, vice-presidente do Banco do Brasil; Gustavo Xavier Barreto, diretor de relações institucionais da CCR; Antônio de Toledo Pereira Filho, diretor de comunicação e responsabilidade social da CCR; Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila; Cezar Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil; além de autoridades, prefeitos, secretários e assessores das cidades classificadas.

Eduardo Oinegue e Lana Canepa apresentação a realização do prêmio em Brasília. (Foto: Andressa Anholete/Band)



“O Grupo Bandeirantes quer abrir mais a sua grade para tratar dos casos locais, buscar boas ideias e colocá-las no ar para que sirvam de inspiração para outros gestores. Queremos que esse prêmio se amplie e que envolva cada vez mais pessoas”, afirmou Saad.

O prêmio contou com categorias como: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento econômico e ordem pública. Entre as premiadas estão: Santana do Parnaíba (SP), Balneário Camboriú (SC), Niterói (RJ), Sobral (CE) e Indaiatuba (SP).