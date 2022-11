Com foco na valorização feminina, canal E! lança projeto com grandes nomes da música brasileira

Vozes do E! ganhará nova edição em março de 2023



Após o grande sucesso da edição de 2021, o canal E! Entertainment lançará no dia 8 março de 2023 uma remodelagem do documentário. A produção é focada na diversidade, equidade e inclusão.

Vozes do E! estreia no Dia Internacional da Mulher, em 2023 (Foto: Reprodução)

Anteriormente, comandado pela gloriosa Zezé Mota, o documentário conta com sete mulheres em um bate-papo sobre temas sociais como machismo, gênero, racismo, comportamento e beleza.

A nova edição do Vozes do E! abordará um tema-chave na vida das mulheres: a autonomia. A proposta é discutir como elas tem encarado a autonomia no trabalho, casa e até mesmo na relação com o próprio corpo?

A produção conta com grandes nomes da música brasileira como: Duda Beat, Duda Reis, Emanuelle Araújo, MC Rebecca e Raquel Virgínia. As artistas irão mergulhar em suas experiências, em busca de reflexão não somente para si, mas também para o público.

De acordo com o vice-presidente sênior, Marcello Coltro a intenção é discutir temas sociais (Foto: Divulgação)

“Estamos fortalecendo nosso conteúdo e solidificando o posicionamento da marca do E! como uma plataforma inclusiva, diversa e de empoderamento feminino. Ela propõe às audiências a troca de informação, conversas, e expõe diferentes realidades para amplificar vozes de gênero, raça, etnia, corpo, orientação sexual e idade”, destacou o vice-presidente sênior da NBCUniversal e responsável pela distribuição dos canais no Brasil, Marcello Coltro.

O documentário conta com Laís Sampaio, Clara Corleone, Pamela Ribeiro, Rebecca Alves, Raquel Virgínia, Duda Reis, Duda Beat, Letrux, Emanuelle Araújo, Preta Kiran, Mariana Figueiredo e Natália Mota.

Zezé Mota é quem comandou a última edição do programa que discutiu racismo e gênero (Foto: Divulgação)

Além da produção executiva de Marcello Coltro, gerência sênior de produção de Stefanie Borges, roteiro de Letícia Simões e Dami VDC, direção de Amanda Kamanchek e Dami VDC e serviços de produção de Mood Hunter.