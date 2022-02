Com foco em novas tecnologias e desenvolvimento de apps, SBT inaugura espaço no Centro Universitário Facens

O local foi criado para colaboradores da emissora, alunos da universidade e empresas de tecnologia

Durante a pandemia, ficou mais que claro que o mundo virtual é a nova realidade e o SBT já está trabalhando para estar à frente. A emissora mais feliz do Brasil inaugurou um espaço de inovação dentro do Centro Universitário Facens para integrar profissionais e conteúdos que abordem novas tecnologias, desenvolvimento de apps, games, realidade aumentada, realidades virtuais e produtos ligados ao 5G.



O SBT sempre fez questão de fomentar o pilar de inovação e tecnologia, tanto é que criaram a veia SBT Games, que já faz um enorme sucesso entre os jovens. A escolha de estar na Facens não foi à toa, a universidade é considerada uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil é o primeiro campus 5G do Estado de São Paulo.

Alunos da Facens e colaboradores da emissora desenvolverão habilidades e expandirão áreas de interesse e conhecimento, tendo à disposição toda infraestrutura da universidade



“Este espaço irá permitir acelerar ainda mais as diversas iniciativas e inovações que o SBT tem adotado nos últimos anos. A parceria estratégica com a Facens vai auxiliar o SBT a explorar as diferentes oportunidades que o 5G vai abrir e quem vai ganhar com isso são os stakeholders do SBT”, ressalta Fernando Pensado, Head de Inovação da emissora.

Durante as atividades serão praticadas melhorias e otimizações no processo de transformação digital do SBT



Além dos 50 laboratórios especializados em tecnologia, agora a Facens também conta com esse espaço tecnológico aberto para colaboradores do SBT, alunos da universidade e empresas do ramo. Entre os projetos que serão trabalhados no local está o SBT Games, que sempre leva ao público o que há de mais atual, se conectando aos novos hábitos dos consumidores e criando grandes oportunidades aos anunciantes.

Esse projeto é mais uma iniciativa estratégica da emissora que visa fomentar a inovação, os novos negócios e futuros parceiros



“Estamos muito animados com este novo passo na parceria entre Facens e SBT. Após 3 anos desenvolvendo diversos jogos, ter um espaço exclusivo para a emissora dentro do campus possibilitará, não apenas estreitar relações, mas também ampliar nossas possibilidades de colaboração mútua”, conclui Ellis Menasce, Diretor de Negócios do IP Facens.