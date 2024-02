Com festa, Xamã comemora o início da segunda fase de “Renascer”, com elenco da novela e amigos

Casal de atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira estiveram na festa promovida por Xamã

Em comemoração ao início da segunda fase de “Renascer”, o cantor Xamã, que entrou na história interpretando Damião, recebeu em sua casa, na noite desta segunda feira, 05 de fevereiro, o elenco da novela e seus amigos. Na festa promovida por Xamã em sua casa, além do elenco da novela, também estiveram presentes alguns amigos do cantor, incluindo integrantes da escola de samba Grande Rio. No desfile de carnaval que acontecerá no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, Xamã participará sendo um dos destaques ao representar o Pajé do Mel, homem que ajuda a repovoar a Terra após o fim da primeira humanidade.

Na novela “Renascer”, o personagem Damião, interpretado por Xamã, aparecerá na história nos próximos dias ao ser contratado para assassinar José Inocêncio, no entanto, se tornará um dos funcionários mais fiéis do personagem interpretado por Marcos Palmeira. Em sua primeira versão, acontecida em 1993, Damião foi interpretado por Jackson Antunes, que atuará no remake dando vida ao personagem Deocleciano. O personagem de Xamã terá um envolvimento amoroso com a oportunista Eliana, vivida por Patrícia Pillar na versão original e por Sophie Charlotte agora.

“Renascer” não será o primeiro papel de Xamã na teledramaturgia, já que ele atuou da série “Justiça 2”, de Manuela Dias, ao viver um parceiro de crime de Milena (Nanda Costa). Além da série, Xamã também apareceu em 2022 na novela “Travessia” vivendo ele mesmo e aparecerá no filme “Maníaco do Parque”, da Amazon Prime, interpretando Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco (Silvero Pereira). Outra produção com Xamã será o filme protagonizado por ele, “Cinco Tipos de Medo”, do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz.