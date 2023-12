Com Eliana como grande estrela, TikTok Awards entra em sua terceira edição, provando que quer a TV

“Foi muito bacana poder rever tantos amigos queridos no mesmo palco. Mais de 3h ao vivo, 3 trocas de figurino e muita adrenalina”, disse a apresentadora.

A apresentadora Eliana foi o maior nome dentre os escolhidos para apresentar Tiktok Awards, premiação que aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (12). Junto a ela na apresentação estiveram a atriz Giovanna Antonelli e o influenciador digital Lucas Rangel. A contratada do SBT foi muito elogiada pelos internautas, que puderam assistir ao evento que foi transmitido pela TNT, tanto pelas suas escolhas de looks quanto pelo seu desempenho na apresentação.

“Toda a preparação e união da minha querida equipe para que tudo desse certo na noite de ontem. Foi muito bacana poder rever tantos amigos queridos no mesmo palco. A @giovannaantonelli e @lucasranngel foram adoráveis companheiros de trabalho. Mais de 3h ao vivo, 3 trocas de figurino e muita adrenalina. Esse foi o #tiktokawards23”, publicou Eliana em seu instagram no dia seguinte do evento.

A apresentadora passou pelo tapete rosa com seu primeiro look, um vestido verde com tules esvoaçantes, assinado pelo estilista brasileiro Ellias Kaleb, um óculos The Attico, joias (como brincos, colar, anéis) Swarovski, clutch Judith Leiber, sandálias Aquazzura.

Eliana já começou a apresentação da premiação com seu segundo figurino, um vestido de gala na cor prata com detalhes em preto, desenhado por David Koma, estilista georgiano que criou sua marca em Londres. O visual de Eliana ainda é composto por um par de luvas da Costorellos e brincos Marisa Clermann Joias.

A terceira e última roupa usada por Eliana também foi criada por um estilista brasileiro, Vitor Zerbinato foi o responsável pela saia e um blazer no formato de cropped, ambos na cores preta. Enquanto que as joias foram de autoria da JP Joalheria e o chapéu da Graciella Starling.

Em respeito da apresentação, Eliana protagonizou diversos momentos como quando cantou “Voando Pro Pará” com Joelma, os improvisos com Giovanna Antonelli, o depoimento de admiração de Ludmilla, o encontro com Ana Maria Braga e a entrega de prêmio para Xuxa.

A escolha por Eliana na apresentação do evento não foi por acaso, visto que além de ser reconhecida pelo seu grande carisma e talento, ela tem uma carreira consolidada na televisão brasileira e uma força gigante nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores, sendo 31.6 milhões no Instagram, 11 milhões no Facebook, 7.6 milhões no Tiktok e 2.5 milhões no Twitter.

Além das celebridades já citadas, o palco do Tiktok Awards 2023 também recebeu as cantoras Iza, Ana Castela, Luísa Sonza, Priscilla, Melody, Urias, os cantores Léo Santana, Péricles, Kevin O Cris, Dennis DJ, L7NNON, MC Pedrinho, Veigh, Kaio e Cryzin, os apresentadores Celso Portiolli e Luciana Gimenez, a modelo Carol Trentini, o ex-bbb Rodrigo Mussi, entre outros famosos que foram prestigiar o evento.