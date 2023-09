Com direito à música e violão, Amilcare Dallevo, dono da RedeTV! faz declaração de amor cantada para Daniela Albuquerque

O casal comemora os 17 anos de casados. Amilcare gravou uma declaração para a amada cantando o clássico “Como é grande o meu amor por você” e tocando violão

Amilcare Dallevo, diretor da RedeTV!, surpreendeu a esposa, a apresentadora Daniela Albuquerque com uma declaração de amor pelos 17 anos de casados, completados no dia 23 de setembro. O empresário gravou uma declaração cantada, em que interpreta a música “Como é grande o meu amor por você” e toca violão.



No trecho compartilhado, Amilcare aparece cantando o refrão da música, “como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder te explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor por você”, visivelmente emocionado.

Caminho de pétalas de rosas e banheira



Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou um momento com o marido e detalhes da comemoração. Em seu feed, Daniela escreveu: “Dia 23/09/2023 Comemorando hoje Bodas de Rosas. 17 anos de casados. Parabéns para nós. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Construímos uma família linda. Que a nossa união, nosso companheirismo, nossa complicidade (sic) seja eterna. Obrigada my love. Te amo”.

Daniela compartilha as surpresas que recebeu do marido, Amilcare



No vídeo que acompanha a publicação, Daniela afirmou que era dia de comemorações e os dois trocaram declarações. “Gente, comemorações hoje, o que será que é, hein? Gente, 17 anos que eu sou casada com essa pessoa aqui, me fala uma coisa…”. Quando Amilcare completa: “17 anos casado com essa princesa”.

A apresentadora apareceu de roupão nas imagens



Daniela brinca: “Olha, essa alma está querendo reza, hein. Gente, o mês que vem vai ser 19 anos juntos, né? Quase 20. Dia dois do mês que vem tem comemoração. 17 anos que eu estou casada com esses ‘zói’ de gato. Às vezes eu tenho vontade de dar um… sabe? Uma surra nele”.

Daniela e Amilcare



Amilcare, todo derretido brinca novamente. “Ela só tem vontade dar uma surra porque é leonina e acha que é uma onça lá do Mato Grosso do Sul”. A amada cai na risada e dá detalhes da comemoração do casal: “a gente está comemorando aqui hoje, a gente escolheu um vinho, comemorar a vida, né? Mais coisa boa do que ruim, né?”.



Amilcare completa, “tem sempre que comemorar as coisas boas”. “Parabéns para nós. É gente, 17 anos, meu Deus! Bastante tempo, né? É isso aí”, diz Daniela. “Que venha mais 17!”, termina o empresário. O vídeo termina com uma troca de declarações: “Te amo, coisa linda”, diz Dani e o marido corresponde: “também te amo”.

A publicação já teve mais de 27 mil visualizações e quase 2 mil comentários. Daniela repostou o vídeo e deu mais detalhes do momento a dois, inclusive, mostrou as surpresas que o marido preparou, entre elas, um caminho decorado de pétalas vermelhas até uma banheira. A apresentadora apareceu de roupão e ainda compartilhou fotos do casal que tirou com uma câmera instantânea e detalhes dos locais escolhidos para a celebração.