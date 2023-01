Com direção criativa da estilista Clara Lima, Anitta encarna Valentina Tereshkova, primeira mulher a fazer uma viagem espacial

‘Guerreiras’ é a temática das fantasias que a cantora tem usado em seus Ensaios da Anitta, resultado de um intenso trabalho de pesquisa e criação da estilista

Em 2023, a maior festa da cultura brasileira e uma das maiores festas populares do mundo, o Carnaval, irá voltar com força total, após três anos de pandemia. De pequenos blocos a grandes eventos de entretenimento, a preparação para a data é contagiante, e a maior estrela pop brasileira e uma das grandes protagonistas do Carnaval não podia deixar de trazer impacto para suas apresentações no período. Grande parte do “fator uau” dos Ensaios da Anitta, shows pré-Carnaval que a cantora Anitta tem feito desde o início de janeiro, vem dos figurinos, com direção criativa da estilista e stylist Clara Lima.

Anitta encarna Valentina Tereshkova, primeira mulher a fazer uma viagem espacial. Créditos: Divulgação

A relação de Clara com as múltiplas possibilidades do encontro de moda, música e palco é de longa data. Ela fez parte da primeira formação da banda Cansei de Ser Sexy, que estourou na cena de música alternativa do Brasil nos anos 2000 com o hit “Superafim”, o qual ela compôs e também interpretou. Clara começou a faculdade de moda aos 18 anos, ao chegar em São Paulo, e no segundo ano já trabalhava com o renomado artista plástico e stylist Maurício Ianês, responsável pela imagem de todos os desfiles de Alexandre Herchcovitch, de cuja equipe Clara fez parte por seis anos. Mas a forte ligação seguia desde a época do Cansei de Ser Sexy, quando vestia a banda com peças de amigos estilistas. “Minha relação com a moda tem muito a ver com música, palco e performance”, conta Clara.

A escolha do tema exigiu que a estilista Clara Lima fizesse muita pesquisa imagética e leituras. Créditos: Instagram

Depois de um período trabalhando em projetos de styling mais comerciais em Nova York, Clara voltou ao Brasil para ser sócia da stylist Patrícia Zuffa e desenhar os figurinos de palco de Ivete Sangalo. O trabalho com Anitta começou em 2019 para shows, campanhas publicitárias e editoriais de moda. “Este ano foi um Carnaval especial. Geralmente, penso a temática das fantasias do zero, fico totalmente livre para criar a partir de conversas com a Anitta. Mas ela trouxe agora o tema ‘Guerreiras’, buscando homenagear mulheres icônicas da história, o que exigiu muita pesquisa imagética e leituras”, diz a estilista.

Os brincos, que foram criados especialmente para esse figurino pela designer de joias Flávia Madeira. Créditos: Instagram

Para este desafio, a criatividade contou com a consistência extra na pesquisa. Clara faz uma investigação intensa de tecidos, cores, formas e proporções partindo das necessidades de movimento da artista no palco, da expressão que ela pretende transmitir no show e de sua personalidade própria. Clara também investiga longamente os muitos significados possíveis da referência a um personagem histórico numa fantasia a ser usada por Anitta. Por isso, consulta acadêmicos e estudiosos de cultura e imagem. Entre eles, o próprio Maurício Ianes, que faz doutorado em filosofia no Departamento de Estudos Culturais da Academia de Artes de Viena, na Áustria, onde também é professor de Políticas da Visibilidade e do Espaço na Arte, entre outros acadêmicos. Isso é essencial para que as peças homenageiem a conquista de novos espaços pelas mulheres em suas profissões, em sua cultura e na sociedade fugindo da apropriação e da caricatura.

No show de sábado, 14 de janeiro, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Anitta subiu ao palco encarnando a astronauta Valentina Tereshkova, primeira, única e mais jovem mulher a viajar sozinha ao espaço. Tornou-se uma heroína por sua missão de sucesso no ônibus espacial Vostok 6, em 1963, recebendo condecorações de líderes do mundo todo. A fantasia busca transmitir o poder das mulheres em ocupar novos lugares com pioneirismo e coragem, e sua estética remete às roupas espaciais com o uso dos tecidos metalizados. Os recortes no top deixam a pele à mostra, reforçando a identidade de Anitta. Destaque para os brincos, que foram criados especialmente para esse figurino pela designer de joias Flávia Madeira.