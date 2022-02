Com clínica completa e laboratório próprio, Dr. Thiago Sartoretto se destaca na odontologia estética

O dentista atende várias celebridades em São Paulo-SP, como Anitta e Caio Castro

Com 68 anos de história, a Sartoretto Odontologia, localizada atualmente na Vila Madalena, em São Paulo-SP, passou de pai para filho por duas gerações. Investindo sempre em marketing, hoje a clínica é uma das mais conceituadas no Brasil, com o Dr. Thiago Sartoretto e a esposa, Dra. Natália Vasconcelos, à frente dos procedimentos.

Dr. Thiago trabalha na clínica junto com o pai, Dr. José Sartoretto, e a esposa, Dra. Natália Vasconcelos



Tem dons que são passados de pai para filho. Esse é o caso de Dr. Thiago Sartoretto, que já sentia no coração a vontade de se tornar dentista ao observar o avô e o pai trabalhando na clínica. “Desde pequeno eu convivo nesse ambiente. Por curiosidade, eu sempre via meu pai fazendo as coisas e decidi fazer a faculdade de odontologia”, relembra.



Além do renome da clínica, a família Sartoretto também é reconhecida nas redes sociais. O Dr. Thiago possui mais de 440 mil seguidores no Instagram, entre eles várias celebridades



Na época, o Dr. José Sartoretto, pai de Thiago, já atendia algumas celebridades e fazia algumas divulgações da clínica no bairro. Tudo mudou quando o jovem dentista decidiu investir no Instagram, mostrando o trabalho de excelência que fazia. Ele chamou atenção de vários famosos, o primeiro foi Felipe Titto e em seguida Caio Castro. “Eu comecei a ser procurado e quando ia nos lugares, as pessoas comentavam que já tinham visto o meu trabalho na internet”, conta Dr. Thiago.





Com tanto sucesso e trabalhos impecáveis, o dentista, especialista em odontologia estética, foi apenas crescendo cada dia mais a Sartoretto Odontologia



Com tanto sucesso e trabalhos impecáveis, o dentista, especialista em odontologia estética, foi apenas crescendo cada dia mais a Sartoretto Odontologia. Além dos profissionais renomados, a clínica é conhecida por ter tudo em um só lugar, contando com laboratório próprio e entregas mais curtas. Entre os nomes que já passaram pelo local está Léo Santana, Biel, Anitta, Grazi Massafera, Emily Araújo, Bruna Marquezine e Lucas Lucco.