Com cena de cooperativismo financeiro, Sicoob finaliza sequência de 6 participações em Terra & Paixão, novela das 21h da TV Globo

A instituição financeira Sicoob realizou a sua última ação, de um total de 6, nesta quarta-feira (13), na novela Terra & Paixão da TV Globo, com a exibição da cena de uma reunião que conteve a participação de vários cooperados em Nova Primavera, cidade aonde se passa a novela. A inserção do Sicoob no horário nobre da emissora de maior audiência do país representa uma grande importância para o crescimento da empresa e de sua comunidade.

As ações do Sicoob em Terra & Paixão estiveram no ar no horário nobre por mais de 6 meses contribuiu para mais informações a população sobre educação financeira e acesso a produtos e serviços financeiros mais justos, como crédito com juros mais acessíveis. O Sicoob, um dos maiores nomes do cooperativismo financeiro no Brasil, colabora para o desenvolvimento do país apoiando projetos econômicos, sociais e ambientais em diferentes regiões brasileiras.

Na novela global, a empresa demonstrou como funciona o cooperativismo financeiro e como ele é um transformador das dinâmicas das regionais em que ele atua. Na história, Lucinda (Débora Falabella) nota que se houvesse uma cooperativa financeira em Nova Primavera seria uma ajuda para todos, em seus negócios como produtores rurais, empreendedores ou até mesmo para as pessoas físicas. Com isso, é fundada na cidade pelo Sicoob uma agência, que se torna uma boa alternativa para os habitantes, tal como acontece na vida real. Além da aparição em Terra & Paixão, a agência do Sicoob também foi mostrada em uma ação que foi realizada no É De Casa, desse último sábado (16), finalizando a parceria da empresa com a TV Globo.

“Quando você se associa, torna-se um dos proprietários do Sicoob. As pré-assembleias e as assembleias finais, como instâncias máximas de deliberação, são a afirmação do empoderamento dos cooperados, cuja manifestação define os rumos de cada cooperativa e, por decorrência, gera repercussão no entorno territorial. No ambiente cooperativo, os interesses dos cooperados, da cooperativa e da comunidade se confundem”, destaca o diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, Enio Meinen, que completa afirmando que o Sistema Financeiro Nacional ganha diferenciais com a presença das Cooperativas, visto que no funcionamento desse segmento se há donos ao invés de clientes.

As reuniões discorrem sobre a avaliação da qualidade da gestão e a definição sobre a destinação do resultado econômico da cooperativa, que caso seja positivo, será distribuído justamente entre cooperados a depender da proporção de seus negócios com o Sicoob. Parte dos lucros produzidos anualmente são destinados a projetos sociais escolhidos pela comunidade. Nessas reuniões também são eleitos os novos membros dos setores de administração e fiscalização; e decididos os novos objetivos e metas.

Portanto, para isso é importante da participação das pessoas nesses encontros, conforme relata Enio: ““A participação dos cooperados nessas reuniões, demonstrando postura de donos, é crucial para o empreendedorismo cooperativo. Ao estarem presentes e exercerem seus direitos, eles levam para dentro de cada entidade a realidade e a expectativa das comunidades onde residem e empreendem”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o Sicoob

O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa brasileira fundada no ano de 1997, que atualmente possui mais de 7,6 milhões de cooperados e que está presente nas 27 unidades federativas, em mais de 4,5 mil pontos, sendo a instituição financeira do país com maior número de agências. No Sicoob é possível realizar diversas atividades, como serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras