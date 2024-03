Com Bioeconomia em destaque no SXSW 2024, importância da Amazônia para o planeta será debatida em evento internacional*

Festival que acontece em Austin, Estados Unidos, terá Natura no palco

O festival de inovação e criatividade South by Southwest, que tem a edição desse ano acontecendo na cidade Austin (localizada nos Estados Unidos) entre os dias 8 e 16 de março, discutirá temas importantes, com destaque para a Bioeconomia, que abordará a Amazônia. O festival que é um dos maiores do mundo no segmento recebe a presença de visionários, criativos digitais e líderes de várias indústrias globais que consomem conteúdo e participam de debates essenciais para a definição do futuro da sociedade.

De acordo com o histórico, o Brasil se destaca no evento devido a sua forte audiência que conta com uma grande quantidade de brasileiros participantes. No entanto, esse ano o país teve o seu grau de influência ampliado ao não apenas ser a maior delegação internacional do SXSW, com mais de 2.300 pessoas, mas também com o crescimento de marcas brasileiras presentes no palco, continuando a corroborar com a tendência de aumento dos últimos seis anos.

Trabalhando desde 2018 para levar mais marcas brasileiras para o palco do festival, a empresa Flow܂Ers, comandada por Wal Flor, pode ser considerada como uma das causas para esse aumento significativo nos últimos anos: “quando fui pela primeira vez para o SXSW, os organizadores me disseram que estavam felizes com a participação do Brasil na audiência, mas sentiam falta da criatividade do país no palco”, relata a empresária.

“Todas estiveram lá com o mesmo propósito de compartilhar com o mundo como o Brasil está lidando com os grandes desafios globais de forma criativa e inovadora”, destaca Wal Flor que desenvolveu a iniciativa capaz de levar ao palco do evento, ao longo das edições, grandes marcas como Natura, Embraer, Sabesp, Ambev e Governo do Estado de São Paulo.

Na edição deste ano do evento, mais precisamente no dia 13 de março, a empresa brasileira de cosméticos Natura, irá falar, juntamente com a líder indígena Txai Suruí, a ativista americana Colette Pichon Battle e a diretora de sustentabilidade Angela Pinhatti, sobre inovação a partir da regeneração, abordando sobre como prosperar na Amazônia. Durante a apresentação, elas mostrarão como o uso da biodiversidade, da ciência, da tecnologia e do conhecimento ancestral dos povos da floresta podem preservar, proteger e potencializar a força do ecossistema ambiental mais importante da Terra, não em 2030 ou em 2050, mas agora, concordando com a ideia de Wal Flor de que a criatividade do Brasil, na era da Inteligência Artificial, pode ser uma possibilidade para se descobrir soluções que revivam o planeta.