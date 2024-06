Com beijão, Bruno Gadiol e Valesca estreiam clipe de “18 dias/13 cm”

O “coitado que se emocionou” está chorando em casa neste exato momento com a estreia do clipe de Bruno Gadiol com Valesca Popozuda. O single “18 Dias/13 Cm”, que já conta com quase 30 mil streams em sua semana de lançamento, ganhou uma produção em clima de festa nesta sexta-feira (14), com direito a um beijão das estrelas do clipe.

Valesca Popozuda e Bruno Gadiol estreiam clipe de “18 dias/13 cm”

Com direção de Gabriela Moura, da LIBAXX Produtora, que já trabalho com ele em “Anestesiado”, do álbum Jovem, e com ambientação na Shub House, local bem conhecido da noite paulistana. O clipe é uma festa com muito rebolado, twerk, e câmeras de segurança flagrando momentos cheios de sensualidade.

O single “18 Dias/13 Cm”, que já conta com quase 30 mil streams

Créditos: Divulgação

A faixa conta sobre um breve relacionamento de Gadiol com um jovem que foi ‘curto’ e pouco intenso, gerando versos bem quentes como resposta para ele. Nada melhor do que estar ao lado de uma das rainhas do Funk para gravar uma diss track para um ex.

“Escolhi a Valesca porque ela é a rainha do funk pesadão. Sua participação na música autoriza esse caminho sonoro e a composição ousada”, pontuou Bruno.

O cantor produz um novo álbum, totalizando 12 faixas divididas em três partes, além de muitos shows em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. O projeto tem previsão de estreia para este ano.