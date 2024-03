Com argumentos ambientais e éticos, Dia Mundial Sem Carne é comemorado no próximo dia 20 de março: conheça alternativa para alimentação

Uma opção para a alimentação é a substituição do consumo de carne pelo de leguminosas

O Dia Mundial Sem Carne, comemorado no mundo próximo dia 20 de março, é uma iniciativa global que visa conscientizar a sociedade sobre os impactos ambientais e éticos referentes ao consumo de carne. Portanto, em decorrência dessa vontade, procuram-se opções saudáveis e eficazes para se realizar a substituição da carne na alimentação.

“Este dia representa uma oportunidade para refletir sobre nossos hábitos alimentares e explorar alternativas mais sustentáveis”, declara Ana Rachel Bernardes, engenheira de alimentos da Combrasil, marca do ramo alimentício.

De acordo com Ana Rachel, uma alternativa que surge como protagonista para uma alimentação mais equilibrada e amiga do meio ambiente é o consumo de leguminosas: “de norte a sul, o Brasil nos presenteia com uma gama de opções: feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, feijão manteiga, feijão mulatinho, feijão fradinho, feijão branco, ervilha, grão de bico e lentilha. Elas não apenas oferecem uma fonte valiosa de proteína, mas também apresentam benefícios ambientais significativos”.

Ainda de acordo com a engenheira de alimentos, as leguminosas exercem um papel importante na promoção da segurança alimentar global visto que “elas são fontes ricas em nutrientes essenciais, como proteínas, fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para uma dieta saudável e equilibrada”.

Entre os benefícios para a saúde apresentados pelas leguminosas estão: a construção muscular e manutenção do corpo devido à presença de presença de proteínas vegetais; contribuição para uma digestão saudável e auxílio na manutenção do peso em razão do alto teor de fibras que as leguminosas possuem; e por fim, o bom funcionamento do organismo, que é proporcionado pelas leguminosas terem em sua composição diversos nutrientes essenciais, como ferro, zinco, vitaminas do complexo B e outros.

As leguminosas também são ressaltadas pela chef de cozinha da Combrasil, Fernanda Ferreira, que afirma que elas são verdadeiros tesouros na cozinha: “Experimente incorporá-las em pratos do dia a dia, como um ensopado de feijão vermelho com toque de ervas frescas, e descubra como elas podem transformar sua alimentação de maneira deliciosa. Agora é só colocar as mãos na massa com receitas simples e cheias de sabor”.