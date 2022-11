Com alta procura sobre a temática, Casa República.org participa da 20ª edição da FLIP

Evento reúne escritores nacionais e internacionais na cidade praiana até o próximo domingo (27); essa é a primeira vez que o instituto participa da festa literária



A República.org – instituto dedicado à melhoria da gestão de pessoas no serviço público – participa, neste fim de semana, pela primeira vez da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) que chega neste ano à sua 20ª edição. O evento marca também o retorno das atividades presenciais.

A programação da Casa República.org vai até próximo domingo (27) e conta com diversos escritores que são servidores públicos, como o funcionário do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e autor do aclamado “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior.

Casa da República.org participa pela primeira vez da Flip (Foto: Reprodução)



O cronograma de atividades dos próximos dias também contará com mesas com biógrafos de escritores-servidores renomados, como Ivan Marques, falando sobre João Cabral de Melo Neto. “Tivemos um primeiro dia cheio na Casa República.org, com muitos interessados, querendo saber mais sobre essa ligação entre funcionalismo público e literatura”, enfatizou a gerente de Dados e Comunicação da República.org, Vanessa Campagnac.

Casa República.org recebeu muitos interessados, querendo saber mais sobre a ligação entre funcionalismo público e literatura (Foto: Reprodução)



A Casa República.org também abrigará o pré-lançamento de duas novas obras. O economista, Francisco Gaetani, e o cientista político, Miguel Lago, mostram ao público seu livro “A construção de um Estado para o século XXI”, uma parceria entre a Editora Cobogó e a República.org. Enquanto, o jornalista Plínio Fraga traz o primeiro capítulo de seu livro “O Estado Brasileiro – O jogo por justiça social, oportunidades e igualdade”, que será publicado dentro da série Tirando de Letra, da Companhia das Letras, também em parceria com a República.org.

Para a curadora do instituto, Daniela Pinheiro, a programação foi preparada com base nos princípios da República.org que considera a importância dos governos e das pessoas no serviço público para o país e para a democracia.

Itamar Vieira Jr. é servidor público no Incra. (Foto: Adenor Gondim)



Confira a programação para este fim de semana:

Sábado, 26/11

10H30 – “Anos de vida pública”: o escritor e servidor público Itamar Vieira Jr. conversa com Paulo Werneck.

12H30 – “Na hora do expediente”: o biógrafo Ivan Marques conversa com Paulo Roberto Pires sobre João Cabral de Melo Neto.

17H – “Contos da vida burocrática”: a escritora-servidora Paulliny Tort conversa com Plínio Fraga.

19H – “Reconstruindo o Estado no Século 21”: os autores Chico Gaetani e Miguel Lago conversam com Alessandra Orofino.

Domingo, 27/11

República.org e Casa Folha apresentam:

10H – “Um acontecimento…”: uma conversa entre a vencedora do prêmio Nobel Annie Ernaux e o escritor Geovani Martins.

Local: Casa Folha (Rua do Comércio, 8, Centro Histórico)

