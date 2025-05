Com a presença do governador do RS, Wine South America é aberta oficialmente em Bento Gonçalves

A 5ª edição da Wine South America foi aberta oficialmente nesta terça-feira (6) em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, maior polo de viticultura do Rio Grande do Sul e maior região vitícola do país. O evento reúne mais de 430 marcas nacionais e internacionais, com recorde de expositores e de participação de vinícolas brasileiras. A programação segue até a quinta-feira (8) e é dedicada a profissionais do mercado do vinho.

Diante de uma plateia formada por autoridades, empresários, profissionais do setor e convidados, o governador Eduardo Leite participou da cerimônia de abertura e assinou a liberação de um recurso adicional de R$ 11,3 milhões para o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis), marcando o ato que contou também com a presença do vice-governador Gabriel Souza. Com o novo aporte, o valor total destinado ao fomento da vitivinicultura gaúcha por meio do Fundovitis chega a R$ 44,3 milhões. A quantia fortalece a parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Consevitis, que já executa um plano de trabalho de R$ 33 milhões em ações estratégicas para o setor.

Em sua fala, o governador destacou que o Estado é responsável por cerca de 90% do vinho produzido no país. Além da quantidade, ele reforçou a qualidade e excelência dos produtos gaúchos. “É claro que esta será uma feira marcada especialmente pelos negócios. Várias pessoas estão circulando por aqui e a gente deseja que os negócios aconteçam efetivamente em bom volume, e tragam prosperidade a todos. Mas é uma feira também de valorização da autoestima, da confiança, desse orgulho de uma região que continua vencendo desafios a cada momento. Ano passado, aqui nesta mesma região, neste mesmo período, estávamos reunidos no enfrentamento da maior calamidade que esse Estado já viu. Mas estamos aqui, um ano depois, celebrando a capacidade de superação destes desafios. É uma feira de negócios sim, mas também uma feira de movimentação do orgulho”, afirmou.

Daniel Panizzi, vice-presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) representou o setor vitivinícola na solenidade e destacou que o segmento conta com 15 mil agricultores, além de empregar de forma direta e indireta 100 mil trabalhadores. Ele também reforçou a importância do enoturismo na região, visto que ele envolve 70 setores econômicos do Estado que, juntos, representam 10% do PIB gaúcho.

Ao apresentar a edição de 2025 da Wine South America na solenidade, o diretor Marcos Milaneze apresentou os números expressivos deste ano e ressaltou o crescimento de 20% no número de expositores, além da presença de 12 países. Ele também citou diferenciais como a estreia de Portugal e dos vinhos de Brasília. “A Wine é uma plataforma de negócios e conteúdo que conecta o mundo do vinho com toda América Latina. Além do recorde de participação de vinícolas brasileiras, tivemos uma presença muito expressiva da Itália”, pontuou, acrescentando que essa edição deve movimentar cerca de R$ 100 milhões de negócios durante e após o evento.

Também participaram da solenidade de abertura representantes de outros patrocinadores da Wine South America, como o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Christian Borges de Ávila falou em nome da Caixa Econômica Federal e Angelica Brandalise representou o Sebrae Nacional. Reforçando a presença da Itália no evento, participaram da abertura oficial da WSA o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso.

A WSA é direcionada a profissionais do segmento do vinho e reúne diversas importadoras do Brasil, além de lojas especializadas, empórios, wine bars, restaurantes, hotéis, e-commerce, mercados e supermercados, distribuidoras e atacadistas.

Lideranças do setor marcaram presença em painel sobre o mercado de vinhos

Outro destaque do primeiro dia de Wine South America foi o painel “Como cresce o mercado de vinhos no Brasil? Visão e Perspectivas das principais lideranças do setor de vinhos do Brasil”. O mediador do encontro foi o especialista Diego Bertolini, que tem mais de 25 anos de experiência nesse segmento e é sócio proprietário do Grupo Venda Mais Vinho. Ele iniciou o painel trazendo alguns dados recentes do setor, como a informação de que o mercado brasileiro de vinhos e espumantes movimentou cerca de R$ 19 bilhões em 2024, o que equivale a 2% do PIB nacional. Bertolini destacou ainda que, em volume de vendas, a alta no ano passado foi de 7,9%. “Esse cenário está na contramão do cenário internacional, que até cresce em valor, mas cai em volume. O Brasil registra crescimento nos dois aspectos”, explicou.

Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), representou o setor produtivo no painel e reforçou que o espumante tem sido o grande destaque do segmento nos últimos anos. “Ele tem aparecido como a nossa cereja do bolo. O espumante tem sido a porta de entrada para muitos públicos e muitos mercados. Em 2024, notamos um crescimento expressivo especialmente do moscatel, que teve alta de cerca de 40% nas vendas”.

Para falar do setor nos supermercados, Francisco Schmidt, diretor executivo da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), lembrou que cerca de 75% das vendas de vinhos no Brasil ocorrem dentro desse segmento. “Precisamos de mais vinícolas que queiram oferecer produtos nos supermercados. Temos grandes oportunidades nesse segmento. Para isso, claro, é preciso que as vinícolas se preparem para isso”. Oportunidades foram citadas ainda por Pedro Hoffmann, presidente da Boa Lembrança e conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). “Dos 1,3 milhão de bares e restaurantes que temos no Brasil, menos de 8% servem vinhos. É um mercado que tem um oceano pela frente, mas é preciso treinamento. Temos que desmistificar o vinho e despertar o interesse do público”, ensinou.

As novas alternativas para a venda de vinhos também foram abordadas por Orlando Pinto Rodrigues, que é sócio-gerente da Premium Wines. “Percebo que os donos de restaurantes estão muito interessados em drinks. Os jovens gostam muito disso e se o setor não perceber essa tendência, vai acabar perdendo mercado”. Representando a cadeia de sommeliers, Caroline Dani, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS), destacou a importância do conhecimento na cadeia do vinho. “O vinho é um mercado que precisa de informação, então a cultura do vinho só irá crescer com educação e comunicação. Quando as pessoas se apropriam desse assunto, elas se sentem mais à vontade para investir e difundir”, resumiu.

