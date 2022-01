Com a chegada do 5G, o mundo ficará ainda mais virtual com lives e eventos híbridos

Durante a pandemia, a população já se acostumou um pouco com a ideia de mercado virtual

Trabalhos e eventos híbridos, lives e streamings, cursos e palestras 100% virtuais. Esses foram apenas alguns dos aspectos que a pandemia mudou na vida da população. O que muitas pessoas se perguntam é: com o avanço da vacinação e diminuição de casos de Covid-19 isso vai voltar ao que era antes? De acordo com o CEO da On E-stadium, Rafael Garcia, o mundo ficará ainda mais virtual com a chegada do 5G.

Enquanto há inúmeros casos de setores e lojas que faliram na pandemia, muitas pessoas tiveram a vida transformada por investir na internet na hora certa. Todo o universo on-line cresceu com uma enorme força e velocidade nos últimos dois anos, gerando novas ideias, negócios e consolidando mudanças de comportamento.



A On E-stadium já sediou grande projetos, como a GGWP e a CCXP, mostrando nacionalmente a potência dos eventos híbridos

A On E-stadium, já atenta a essas mudanças, inaugurou em novembro de 2019 um complexo de mais de 3 mil m² com um grande foco no mundo gamer. Quatro meses depois a pandemia chegou e a empresa teve que abrir o leque de possibilidades. Após alguns ajustes estruturais, e parcerias importantes, como a com a Apple produções, a marca se tornou referência no mercado de streaming corporativo, eventos online e híbridos.

As possibilidades que a nova tecnologia irá proporcionar para os eventos híbridos é imensurável

De acordo com Rafael Garcia, a pandemia mostrou que o mercado de lives e streamings está mais forte do que nunca, o setor de e-sports se fortaleceu, as aulas e palestras on-line se consolidaram, e as empresas, agências e produtoras que se adaptaram ao modelo híbrido podem alcançar um público muito maior do que em eventos exclusivamente presenciais.

A procura de estúdios e da arena da empresa para gravações e transmissões cresceu muito, mostrando a importância de um espaço especializado para a realização deles

Com a chegada da tecnologia 5G a expectativa de Rafael é que isso proporcione uma inovação imensurável para que tudo fique ainda mais on-line ou híbrido. Para as capitais, a previsão de implantação já está próxima e é preciso começar a traçar estratégias. Não é à toa que a On E-stadium já está com a agenda de e-sports cheia para 2022.