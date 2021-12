Com 5 shows marcados em São Paulo, Marisa Monte abre duas datas extras

As apresentações vão acontecer no mês de janeiro e fevereiro

Após meses sem show por conta da pandemia, os fãs de Marisa Monte estão super animados com o anúncio da turnê da cantora em 2022. Em São Paulo, já estava previsto cinco apresentações. Por conta da alta procura, duas datas extras foram abertas para segunda semana de fevereiro.

Os fãs terão mais dois dias para apreciar a turnê Portas de Marisa Monte



Os shows acontecerão no Espaço das Américas, local em que grandes artistas da música nacional e internacional já passaram. As apresentações de janeiro vão acontecer nos dias 27, 28 e 29. Já estava programado dois shows para os dias 4 e 5 de fevereiro e agora foram disponibilizados ingressos para os dias 11 e 12 do mesmo mês.

Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora



A nova turnê se chama Portas e Marisa vai apresentar ao público canções do último álbum, lançado em julho de 2021, além dos grandes hits da carreira da cantora. Os primeiros shows acontecem no Rio de Janeiro, mas logo depois Monte irá para São Paulo, seguindo depois para outras cidades do país.

No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta)



Os ingressos para essa tão aguardada turnê já estão à venda e os valores variam de R$120 a R$500. Para efetuar a compra, basta ir pessoalmente às bilheterias do Espaço das Américas ou acessar o site da Eventim. Vale lembrar que o evento seguirá os protocolos de segurança contra Covid-19 e os convidados precisarão apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses.

Serviço – Marisa Monte no Espaço das Américas

Datas:

27 de janeiro de 2022 (quinta-feira)

28 de janeiro (sexta-feira)

29 de janeiro (sábado)

04 de fevereiro (sexta-feira)

05 de fevereiro (sábado)

data extra: 11 de fevereiro (sexta-feira)

data extra: 12 de fevereiro (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)