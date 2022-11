Com 25 mil pessoas por dia Festival Caldas Country finaliza 15ª edição com sucesso

Evento reuniu diversos artistas nacionais e promoveu diferentes ritmos



Realizada no último fim de semana, a 15ª edição do Caldas Country foi um verdadeiro sucesso. O evento durou mais de 40 horas e contou com 30 apresentações artísticas entre elas: Gustavo Mioto, Jorge e Mateus e Maiara e Maraísa. Conforme a organização, 25 mil pessoas por dia passaram pelo festival. O grande público se encontrou em Caldas Novas, Goiás.

Evento reuniu grandes nomes da música brasileira (Foto: Playmotion)



O festival contou com grandes shows, entre eles Jorge e Mateus, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Guilherme e Benuto, Ana Castela, Clayton & Romário, Dennis, Matogrosso e Mathias, Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Mari Fernandez e Harmonia do Samba, Pedro Sampaio, Sevenn, além de quatro setores diferentes: Camarote Brahma, Camarote Prime Ballantine’s, Camarote Mesas e Extra VIP.

Ex-BBBs, Sarah e Arthur Picoli curtiram o festival em Caldas Novas (Foto: Playmotion)



A organização contou com mais de 1,4 mil pessoas, assim como equipe preparada para os camarotes e áreas de lanche. Conforme os responsáveis, o Caldas Country Festival já é considerado como uma edição histórica, devido ao mix de ritmos e os lançamentos que encerraram a festividade com chave de ouro. Para o evento, foi preparado um palco com 110 metros de largura por 18 de altura, além de 620 metros quadrados de led. Para aqueles que gostam de aventura, havia uma tirolesa que passava por cima da pista e a maior roda gigante itinerante do país.

Famosos marcaram presença no evento que já é considerado histórico (Foto: Playmotion)



“É um prazer poder falar. O último Festival tinha sido em 2019. Depois de dois anos sem o festival, em 2022, a gente fez questão de trazer o que a galera está curtindo. Sem perder a raiz e a ideia original do Caldas Country Festival. Durante a pandemia, surgiram novos nomes, como Mari Fernandez, que canta o ritmo piseiro, a gente não poderia deixar de fora do maior e mais quente festival do Brasil, da origem dos festivais sertanejos, que é o Caldas Country Festival. Por isso, essa mistura com miscigenação musical que a gente fez”, destacou Douglas Oliveira, responsável pela Diverti, organizadora do evento. O Festival contou ainda com duas festas, um pré e um pós, nos dias 11 e 15 de novembro.

Devido ao grande sucesso, a nova edição em 2023 já está sendo programada com mais músicas e muita animação do público.