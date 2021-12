Com 20 anos de casa, CEO da TIM é eleito Homem das Comunicações

Pietro Labriola já passou por diversos cargos na empresa

O fim do ano chegou com resultado de anos de trabalho impecável para Pietro Labriola. Ele foi agraciado com o prêmio da Aberimest, recebendo o título de “Homem das Comunicações 2020”. Atualmente, ele é CEO da TIM, mas já passou por vários cargos na empresa.



Tendo começado a carreira na TIM em 2001, Pietro completou 20 anos de casa e está celebrando com chave de ouro. Ele recebeu o prêmio de “Homem das Comunicações 2020” pela Aberimest – Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das Telecomunicações e Infraestrutura na última sexta-feira (10), em São Paulo.

“Este evento une dois anos nos quais precisamos exercitar toda a nossa coragem para enfrentar um desafio inédito da pandemia e ao mesmo tempo continuar planejando o futuro com grande confiança. As telecomunicações brasileiras não só mostraram sua resiliência, como também suportaram, desde o começo de 2020, as atividades de educação, trabalho remoto e saúde, entre outras, como terminam 2021 com as portas abertas para o 5G. Agradeço pela deferência à minha pessoa na comemoração desta jornada”, declarou Labriola.

A premiação reuniu as principais lideranças do setor e é considerada a maior honraria do segmento de Engenharia das Comunicações, Infraestrutura e Inovação. No mesmo evento, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, foi reconhecido com a edição 2021 do prêmio.