Colômbia, Fernandópolis e Botucatu: Conheça as cidades de São Paulo vencedoras do Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Saúde e Bem-estar

A cerimônia de premiação aconteceu ontem (10/11) e é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila para reconhecer o bom trabalho de gestão pública nas cidades de São Paulo

Apresentado por Adriana Araújo e Marco Antônio Sabino, aconteceu ontem (10/11) a etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, no Studio João Jorge Saad do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo. O Prêmio é uma iniciativa da Band e do Instituto Aquila para agradecer e incentivar uma boa gestão e projetos que tenham como objetivo melhorar a vida dos cidadãos.

Na categoria Saúde e Bem -Estar, um pilar de extrema importância, tivemos projetos que se destacaram. Entre as cidades com menos de 30 mil habitantes, os finalistas foram a cidade Colômbia representada pelo prefeito Júlio Cesar dos Santos; a cidade de Gália representada pelo prefeito Renato Inácio Gonçalves e Pedra Bela representada pelo prefeito Álvaro Jesiel de Lima. E a cidade vencedora foi Colômbia. O prefeito não pode comparecer pessoalmente ao evento.

Entre as cidades finalistas com mais de 30 mil habitantes e menos de 100 mil habitantes estiveram a cidade de Fernandópolis representada pelo prefeito André Pessuto,Santa Fé do Sul representada pelo prefeito Evandro Farias Mura e Votuporanga representada pelo prefeito Jorge Augusto Seba. E a cidade vencedora foi Fernandópolis. O prefeito André Pessuto recebeu o Prêmio das mãos de Marcela Silveira, coordenadora do Observatório do Tribunal de Contas de São Paulo.

André Pessuto, prefeito de Fernandópolis, recebe o Prêmio referente as cidades com até 100 mil habitantes

Por fim, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, as finalistas foram a cidade de Botucatu, representada pelo prefeito Mário Eduardo Pardini Affonseca, a cidade de Santana de Parnaíba representada pelo prefeito Antonio Marcos Batista Pereira e a cidade de Sorocaba representada pelo prefeito Rodrigo Maganhato. A cidade vencedora foi Botucatu. O prefeito recebeu o Prêmio diretamente das mãos de Luciana Dias do grupo Bandeirantes.