Colômbia em Festa: Shakira recebe homenagem global no #DiaDeShakira

Artista é reconhecida pelo Spotify em iniciativa que celebra sua trajetória e legado ao redor do mundo

No último dia 17, o mundo se uniu em uma celebração global para homenagear a ícone da música latina, Shakira. O #DiaDeShakira, uma iniciativa do Spotify, reconheceu a notável carreira da artista colombiana que, por décadas, representou orgulhosamente seu país ao redor do globo.

O movimento teve início nas redes sociais, especialmente na Colômbia, onde fãs apaixonados compartilharam as principais razões pelas quais Shakira merecia um dia dedicado a ela. A mulher por trás de sucessos como “Antología” cativou corações não apenas na Colômbia, mas em toda a América Latina e além.

O Spotify, plataforma de streaming de música, destacou alguns marcos significativos de Shakira, incluindo os sucessos “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” e “TQG”, que não apenas alcançaram a primeira posição no Top Global, mas também registraram o maior número de reproduções na América Latina no último ano.

A iniciativa não apenas ressalta a popularidade contínua da estrela colombiana, mas também destaca seu impacto global e duradouro na cena musical. Os fãs, ao mobilizarem as redes sociais, expressaram seu apreço por uma artista cujo legado transcende fronteiras e continua a inspirar gerações. O #DiaDeShakira não é apenas uma homenagem, mas um reconhecimento merecido de uma carreira que deixou uma marca indelével na música e no coração dos fãs ao redor do mundo.