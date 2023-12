Colômbia Brilha no Cenário Sustentável: Escola Amalaka Conquista Prêmio Internacional

Projeto “Conservar para Transformar” se destaca entre 1.300 escolas de três países latino-americanos

O Centro Educacional Amalaka, localizado na Colômbia, alcançou um feito notável ao ser declarado vencedor internacional do Prêmio Escolas Sustentáveis 2023. A Instituição de Ensino Técnico Agroambiental GRANJA-ESCUELA AMALAKA – (GEA) foi reconhecida por seu projeto “Conservar para Transformar” durante a cerimônia de premiação realizada em um ecoresort em Mata de São João (BA), Brasil.

A competição, promovida pela Santillana, pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), e pela Fundação Santillana, atraiu mais de 1.300 escolas da Colômbia, México e Brasil. O projeto vencedor, que se destacou na categoria Pré-Escola-Primário, foca na promoção da proteção e conservação do meio ambiente por meio da agroecologia, pesquisa científica e educação ambiental.

Ana María Frankhauser, diretora da escola Amalaka, expressou sua emoção ao receber o prêmio: “É um reconhecimento não só para a instituição de ensino, mas também para o nosso município de Totoró e para o nosso departamento de Cauca, o departamento mais biodiverso da Colômbia.” A escola recebeu um troféu comemorativo de Escolas Sustentáveis e um prêmio de 23 milhões de pesos colombianos.

O evento de premiação, realizado em conformidade com práticas sustentáveis, contou com a presença de autoridades locais, representantes das organizações promotoras e as seis escolas finalistas. Durante a cerimônia, Luciano Monteiro, da Santillana, destacou o compromisso de dar visibilidade aos projetos sustentáveis das escolas para inspirar outras a transformar a educação.

Além do reconhecimento internacional, o projeto vencedor e outras iniciativas participantes serão disponibilizados para consulta no site das Escolas Sustentáveis, promovendo a partilha de conhecimento e inspiração entre as escolas comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

Mais informações: https://www.premioescuelassostenibles.com/