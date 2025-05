Colline de France é o hotel mais amado do Rio Grande do Sul

O hotel que nasceu da paixão de Ana Clara Grings Tomazi e Jonas Caliari Tomazi pela romântica “Cidade Luz” conquistou de vez o coração dos gaúchos. Colline de France recebeu o reconhecimento “Love Brands”, sendo eleito o “Mais Amado do Rio Grande do Sul”, no prêmio Top of Mind RS.

Promovido pelo Grupo Amanhã, o Love Brands tem o objetivo de reconhecer marcas que transcendem a venda de produtos e serviços, criando conexões com os consumidores em um nível emocional profundo, promovendo movimentos culturais e criando comunidades dedicadas em torno de suas identidades.

Os vencedores foram definidos através de uma pesquisa realizada pela empresa Engaje Pesquisas, com rigorosa metodologia. Os entrevistados responderam de forma espontânea a pergunta: “Qual grife se considera apaixonado, ama ou é fã”, para variadas categorias.

As entrevistas aconteceram de 2 a 22 de janeiro, com 1.200 pessoas, de ambos os sexos, com idades entre 16 a 75 anos, de todas as classes sociais, das sete mesorregiões do estado, visando representar um retrato fiel da população gaúcha.

Vencedor na categoria de “Hotel Mais Amado do Rio Grande do Sul”, Colline de France tem a hospitalidade de excelência em seu DNA e tem investido na conexão com seus hóspedes através de experiências únicas e inéditas. “Estamos em constante movimento para oferecer algo novo a cada visita”, destacam os fundadores do empreendimento, Ana Clara Grings Tomazi e Jonas Caliari Tomazi.

Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, a charmosa cidade de Gramado, sua arquitetura e décor requintados remetem ao Segundo Império Francês.

Como no país considerado o berço da gastronomia no mundo, a arte da boa mesa é um dos pontos altos do local. O aconchegante Bistrot Escoffier faz um convite especial: uma imersão ao clássico através de um menu composto por pratos tradicionais da cozinha francesa.

A viagem pelo sofisticado universo do velho continente segue por caminhos que levam até o “Jardim das Bougainvillers”, com variadas espécies centenárias de bougainvillers, a planta brasileira que foi adotada pelos franceses.

A experiência se expande no Centro de Bem-Estar, com espaços privados para tratamentos terapêuticos e massagens, além de uma ampla piscina indoor com jatos de hidromassagem e sauna úmida com ducha para banhos de contraste.

Considerado um pedaço da França no Rio Grande do Sul, o elegante hotel avalia o reconhecimento de Love Brands como um reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. “A capacidade de transformar estadias em memórias inesquecíveis nos levou até o coração dos gaúchos, onde, com muita dedicação, pretendemos continuar”, finalizam orgulhosos os empresários Ana Clara Grings Tomazi e Jonas Caliari Tomazi.

O Hotel

Colline de France possui 34 sofisticados apartamentos, distribuídos em cinco categorias: Imperial, Majestic, Grande Colline, Colline e Pétite Colline. Todos possuem calefação individual, isolamento termo-acústico, Smarts TVs de alta definição, roupas de cama de algodão egípcio 300 fios da Trussardi/Trousseau e amenities da L’Ocittane Au Brasil.

Expansão

Os empresários trabalham no plano de expansão da marca com a abertura de uma nova unidade em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

Com investimentos de R$ 140 milhões, duas holdings estão à frente da ampliação: uma formada pelos fundadores e a outra por investidores de outros estados.