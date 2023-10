Colgate lança caneta branqueadora revolucionária no mercado brasileiro

A marca líder de higiene bucal apresenta a Luminous White, capaz de remover 15 anos de manchas nos dentes em apenas uma semana

A busca por um sorriso mais branco e brilhante está prestes a se tornar mais acessível e eficaz no Brasil, graças à Colgate, líder no mercado de higiene bucal. A marca apresentou recentemente a caneta branqueadora Luminous White, um produto inovador que promete transformar o sorriso dos brasileiros.

Preta Gil será uma das embaixadoras do Baile de Halloween Sephora, onde ocorrerá o lançamento oficial da caneta branqueadora Luminous White

Com 3% de Peróxido de Hidrogênio em sua composição, o mesmo ingrediente utilizado em tratamentos de clareamento dental em consultório, a Luminous White é capaz de remover até 15 anos de manchas nos dentes em apenas uma semana. O lançamento chega ao mercado brasileiro como um dos produtos mais potentes e eficazes da Colgate para clareamento dental em casa.

A nova caneta branqueadora está mudando a maneira de clarear os dentes

“Sabemos que 9 em cada 10 brasileiros desejam ter os dentes mais brancos, porém eles têm dúvidas se os tratamentos feitos em casa realmente funcionam. Diante dessa necessidade dos consumidores e levando em consideração os diferentes estilos de vida das pessoas, desenvolvemos a caneta branqueadora Luminous White, um produto com tecnologia exclusiva, de fácil aplicação e que garante um sorriso mais branco em menos tempo”, afirma a Vice-Presidente de Marketing da Colgate Palmolive, Adriana Anido.

A marca líder de higiene bucal traz a caneta branqueadora Luminous White ao Brasil

A caneta branqueadora Luminous White apresenta uma tecnologia patenteada que a torna segura para o esmalte dos dentes e não causa sensibilidade. Sua fórmula não penetra em superfícies molhadas, sendo à prova d’água e saliva, concentrando o produto apenas sobre o dente seco. Além disso, pode ser facilmente removida com uma escovação pela manhã.

Para obter resultados rápidos e duradouros, a Colgate recomenda combinar a caneta branqueadora Luminous White com o creme dental Colgate Luminous White Glow, também com 3% de peróxido de hidrogênio em sua composição. Ambos os produtos podem ser aliados à manutenção de clareamentos dentais feitos por dentistas em consultório.

O modo de uso da caneta branqueadora Luminous White é simples e inovador, com um design exclusivo que permite dispensar o gel em apenas um clique. O produto deve ser aplicado uma vez por dia sobre os dentes limpos e secos, deixando-o agir de 4 a 6 horas. Após o período indicado, o ideal é que o consumidor escove os dentes e repita a aplicação por pelo menos uma semana para começar a ver os resultados. Uma única caneta Luminous White pode durar até 2 tratamentos, de 3 semanas cada um, e é aconselhável não exceder 7 semanas de uso contínuo.

Além de proporcionar um sorriso mais branco e brilhante, a caneta branqueadora Luminous White também promove o autocuidado e melhora a autoestima dos consumidores. “Ela melhora a autoestima dos consumidores por meio do sorriso, de forma que se sintam mais confiantes e seguros no dia a dia”, reforça a Vice-Presidente da Colgate.

O lançamento oficial da caneta branqueadora Luminous White será marcado por uma ação de marketing no badalado baile de Halloween da Sephora, que acontece no dia 11 de outubro, no hotel Grand Hyatt, em São Paulo. O evento é tradicional por reunir celebridades e influenciadores de alto escalão, sendo um hub de produção de conteúdo em fantasias deslumbrantes. A renomada Luiza Ferraz será responsável pela fotografia e direção de cena durante a ativação.

A iniciativa conta com a participação de influenciadores, celebridades e dentistas que irão testar o produto em primeira mão e mostrarão os resultados da caneta branqueadora Luminous White durante a festa. Para aqueles que desejam clarear os dentes de forma acessível e eficaz, o Kit de Clareamento que inclui a caneta branqueadora e o creme dental Luminous White Glow está disponível nos principais varejistas online.

A caneta branqueadora Luminous White, na versão 125ml, pode ser adquirida com preço sugerido de R$ 125,00, enquanto o creme dental Colgate Luminous White Glow, na versão

70g, tem preço sugerido de R$ 19,90. Para mais informações e para acompanhar outras iniciativas da Colgate, acesse o site da marca ou siga as redes sociais da @ColgateBrasil.