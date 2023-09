Colégio Objetivo DF realiza 1º Festival Interno de Xadrez

Campeonato será neste sábado (23), na unidade do Guará. Com o total de 60 finalistas, o torneio engloba participantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e será aberto ao público

O Colégio Objetivo DF já tem o xadrez como disciplina na grade escolar dos alunos do Fundamental I e é ministrada por dez professores. Este ano, a unidade de ensino realiza o 1º Festival Interno de Xadrez, um marco do início da série de campeonatos da modalidade que serão desenvolvidos nos próximos anos. A competição acontecerá na unidade do Guará, neste sábado (23), das 8h às 12h, e será aberto ao público.

Alunos do Colégio Objetivo DF

Créditos: Divulgação

Para o colégio, os jogos de tabuleiro não deixam de fazer sucesso mesmo com as inúmeras opções tecnológicas. Jogos que trabalhem o pensamento e forcem as crianças a pensar em estratégias são ótimos para desenvolver o aprendizado e o xadrez, é um ótimo exemplo desses brinquedos importantes no desenvolvimento intelectual das crianças.

Alunos do Colégio Objetivo DF

“O torneio vai proporcionar a interação dos estudantes e a prática da disciplina, que já faz parte da rotina curricular. Sabemos que o xadrez estimula a concentração, o desenvolvimento de estratégias e a resolução de problemas”, acredita o professor Fábio Lambertucci. Os participantes são 60 alunos classificados para o 1º lugar de cada ano: 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. As eliminatórias foram realizadas em cada unidade escolar: Águas Claras I, Águas Claras II, Ceilândia, Asa Norte, Guará II, Jardim Botânico, Samambaia, Taguatinga Norte e Vicente Pires I.

A escola optou por utilizar o sistema suíço, no qual os adversários enfrentam oponentes do mesmo nível. Quem ganha, joga com quem ganha, quem perde, joga com quem perde. Com isso, no final, apenas um jogador será o campeão com uma pontuação única. Mas, lembrando que o aluno deve jogar todas as partidas. Não é um torneio eliminatório. Se o participante perder, ele ainda tem chance de estar entre os melhores. Cada pessoa irá jogar 4 partidas sendo que cada uma pode ter os três resultados. Em caso de vitória, o vencedor ganha 1 ponto. Em caso de empate, 0,5 pontos. Se perder, não ganha ponto nenhum.

As partidas serão realizadas com relógio de xadrez com o tempo de 15 minutos para cada jogador. Se caso o tempo zerar, o aluno perderá a partida, independentemente das peças que tiver. Além disso, será obrigatório cumprimentar o oponente antes e depois da partida.

No festival, para estimular as crianças, os finalistas concorrem interclasse, valendo troféus feitos pelos alunos da robótica para o 1º lugar de cada ano e medalha de participação para todos. O colégio ainda disponibilizará mesas para quem for e quiser jogar.

Serviço:

1º Festival Interno de Xadrez

Local: Colégio Objetivo DF – unidade do Guará – QE 38 Área Especial 8 Lote C, Guará II

Data: sábado, 23/09, das 8h às 12h

Entrada gratuita