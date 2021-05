Klebber Toledo assina coleção da Colcci Eweyear e Camila Queiroz posa sensual

A coleção “Gotta Go” tem oito modelos de óculos e aposta em metal para destacar elegância e versatilidade feminina

Klebber Toledo e Vinícius Quintanilha para assinam a campanha de óculos de grau feminino, “Gotta Go” da Colcci Eweyear. A coleção é uma aposta em metal apostando em opções que combinam elegância e versatilidade. A atriz, e esposa de Klebber, Camila Queiroz é a estrela da ação.

“A campanha ‘Gotta Go’ tem como referência a mulher que sabe que o amanhã precisa ser construído hoje, que vê o futuro de uma forma diferente. Uma mulher com atitude, poderosa, que não tem medo de nada, que sabe o que quer e quer respeito! Pensando nisso visualizamos como seria esse mundo feminino ativo: ele seria efervescente, iluminado? Não sei, mas com certeza seria diferente.”, afirma Klebber Toledo, diretor criativo da Viddo Art.

“Ficamos muito felizes com o resultado, sem contar que é extremamente gratificante dirigir minha esposa, sempre linda e super profissional.”, conclui Klebber Toledo.

Camila aparece na campanha com cinco modelos da linha Colcci Eweyear metal e esbanja sensualidade. A coleção traz oito opções que combinam elegância e versatilidade. As modelagens são bem variadas e arrojadas, pensando em uma mulher que busca óculos mais ousados e diversificados, seguindo as tendências de moda.









