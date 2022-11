Colaboradores da Volkswagen terão auxílio médico garantido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Ao todo, 13 mil trabalhadores terão saúde assegurada pela renomada instituição



Avançando em programas de gestão de saúde populacional, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz passará a cuidar de 13 mil colaboradores da Volkswagen. Dessa forma, a unidade expande a demanda e chega a 35 mil vidas administradas em carteira.

Grupo de saúde corporativa passará atender nos ambulatórios médicos da Volkswagen (Foto: Reprodução)



A ação do Saúde Integral, programa de saúde corporativa desenvolvido pelo Hospital, irá beneficiar os ambulatórios médicos nas quatro plantas no Brasil: São Bernardo do Campos, Taubaté-SP, São Carlos-SP e São José dos Pinhas-PR.

Unidade Paulista do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo (Foto: Reprodução)



Conforme os responsáveis, o programa de gestão de saúde corporativa e populacional é focado na atenção primária e na coordenação do cuidado. A meta da parceria é dar continuidade e aprimorar os atuais projetos de qualidade de vida dos trabalhadores, viabilizando proximidade das equipes médicas internas e linhas de cuidado disponibilizado, auxiliando também na gestão de planos de saúde. O time de profissionais contará com médicos da atenção primária, enfermeiros, técnicos em enfermagem e equipes multiprofissionais que visam a prevenção e controle de doenças crônicas, assim como na promoção do bem-estar.

O vice-presidente de RH da Volkswagen, Douglas Pereira, assegurou que saúde é uma prioridade absoluta na empresa (Foto: Reprodução/Internet)



“Dentro da Volkswagen a saúde é prioridade absoluta. Com o programa Saúde Integral somado ao nosso Viva Bem Volkswagen conseguiremos ficar ainda mais próximo a nossas pessoas, ajudando-as de forma cada vez mais assertiva. Este projeto soma-se às iniciativas já realizadas pela Nossa Volkswagen nos temas de Saúde Física e Saúde Mental”, avaliou o vice-presidente de RH da Volkswagen, Douglas Pereira.