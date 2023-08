Coca-Cola Traz Energia e Música ao The Town 2023 com o Coke Studio

Fique por dentro dos artistas e DJs que vão agitar o Coke Studio durante o festival

O The Town 2023 está prestes a receber um toque de magia e energia, e isso não é apenas devido à incrível programação musical. A Coca-Cola, gigante das bebidas, entrou no cenário do festival como o refrigerante oficial, trazendo consigo uma série de experiências únicas e surpreendentes sob o nome “Coke Studio”.

Espaço interativo da Coca-Cola unirá artistas e fãs no festival

Com o foco na geração Z e sua paixão pela música, a Coca-Cola desenvolveu um espaço de 250m² que promete ser um ponto de encontro épico para todos os amantes de música. O conceito do Coke Studio é simples: criar um ambiente de colaboração e criação musical, onde artistas e fãs podem se conectar através de diferentes estilos e gêneros musicais.

Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil

Com um line-up poderoso de 30 artistas nacionais, incluindo DJs, dançarinos e cantores renomados, o Coke Studio tem como objetivo transformar o comum em extraordinário por meio da música.

O arquiteto brasileiro Muti Randolph criou uma estrutura incrível, coberta com mais de 1 km de LED e um software áudio reativo

“Desenvolvemos globalmente a plataforma do Coke Studio para ser um espaço para criação e colaboração verdadeiramente sem fronteiras entre artistas de todo o mundo. Durante o festival, estamos dando vida a esse conceito para criar conexões entre as pessoas de diferentes lugares e culturas, fãs de diferentes estilos musicais, envolvidos pela música”, destaca Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Para tornar essa experiência ainda mais mágica, a Coca-Cola se associou ao renomado arquiteto brasileiro Muti Randolph, que criou uma estrutura incrível, coberta com mais de 1 km de LED e um software áudio reativo. Isso significa que a aparência visual do espaço muda de acordo com a música que está sendo tocada, criando um espetáculo sensorial impressionante.

Além dos shows e da experiência musical, a Coca-Cola está mergulhando na sustentabilidade e na promoção de práticas ecológicas no festival. Em parceria com o The Town, a marca está promovendo uma série de ações de ESG (Ambiente, Social e Governança) que buscam tornar o evento mais sustentável a cada edição. Um dos destaques é a iniciativa de incentivar o uso de copos reutilizáveis, reduzindo drasticamente o desperdício de itens descartáveis. Os participantes que aderirem a essa prática consciente podem ganhar brindes exclusivos da Coca-Cola.

Mas a agenda de sustentabilidade não para por aí. A marca está se unindo a representantes do segmento de ESG para uma jornada de aprendizagem colaborativa durante o festival. A ideia é trocar experiências, debater sobre ações sustentáveis em eventos e gerar soluções inovadoras.

Com a fusão de música, colaboração e sustentabilidade, a Coca-Cola está deixando sua marca no The Town 2023 de maneira inesquecível. Afinal, a magia acontece quando grandes marcas se unem para criar momentos extraordinários.