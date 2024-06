Cobertura da catástrofe ambiental no RS impulsiona CNN Brasil a recordes de audiência

A CNN Brasil registrou um aumento significativo em seu público durante a cobertura da crise ambiental no Rio Grande do Sul, uma das mais severas da história do país. Com um esforço jornalístico intenso para retratar os dramas humanos e combater a disseminação de notícias falsas, a emissora conquistou um amplo reconhecimento, observando um crescimento em todas as suas plataformas.

CNN Brasil cresce 41% em page views durante crise ambiental no RS

Em maio de 2024, o site da CNN Brasil atingiu 187 milhões de page views, representando um aumento de 41% em relação ao mês anterior. Este resultado foi o maior desde a estreia da plataforma. Na televisão, a audiência cresceu 20% comparado a abril de 2024, alcançando 10 milhões de pessoas em um único mês. No YouTube, a emissora alcançou 15 milhões de indivíduos, um avanço de 31% em relação ao mesmo período do ano passado.

Cobertura detalhada e confiável atrai audiência recorde em todas as plataformas

Segundo Virgílio Abranches, VP de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, “sempre que acontece um fato que desperta o interesse do público, observamos o aumento da busca pela CNN Brasil. Houve o mesmo movimento quando cobrimos a guerra da Ucrânia ou os ataques entre Hamas e Israel no Oriente Médio. Mas a audiência é apenas uma consequência. É um reconhecimento de que o público confia em nosso trabalho. O foco é sempre o bom jornalismo, com respeito aos fatos e um sentimento de solidariedade às vítimas dessas tragédias”.

Uma pesquisa quantitativa recente, conduzida pela CNN na plataforma PiniOn, reforça a confiança do público na marca. O estudo ouviu 2 mil pessoas em todo o Brasil e revelou que 96% dos brasileiros consomem notícias diariamente. Dos entrevistados, 72% consomem notícias em alguma das plataformas oficiais da CNN Brasil, com uma média de duas plataformas por indivíduo, incluindo TV por assinatura, YouTube, site, streaming (Prime Video, Samsung TV Plus e TCL) e perfis nas redes sociais.

Os dados mostram ainda que 8 em cada 10 consumidores multiplataforma avaliam positivamente a CNN Brasil, e 76% concordam que a CNN é uma marca que preza pela credibilidade da informação. Além disso, 8 em cada 10 associam a CNN Brasil diretamente aos principais atributos da marca: relevância (84%), agilidade (84%) e equilíbrio (80%).

Para Henrique Simões, diretor executivo de CMI e Conteúdo Nativo Digital da CNN Brasil, “a pesquisa confirma que a CNN já faz parte do hábito de consumo de milhões de brasileiros, independentemente da plataforma. E mais do que a frequência de público, o reconhecimento dos atributos extremamente positivos da marca demonstra que a empresa tem um sólido caminho de crescimento”.

A cobertura exemplar da crise ambiental no Rio Grande do Sul e o crescimento substancial em audiência evidenciam o papel vital da CNN Brasil no cenário jornalístico nacional, reafirmando sua missão de informar com precisão e integridade.