Coachability: Dra. Erica Belon explica como aplicar essa habilidade nas vendas

Entenda o que significa esse conceito e como aplicá-lo para ter um melhor desempenho nas empresas

A Coachability é umas das soft skills mais procuradas pelas empresas no momento, ela está muito ligada ao time de vendas que precisa sempre estar atualizada sobre as constantes mudanças do mercado. São elas que ajudam a oferecer um atendimento mais completo aos clientes e futuros clientes do negócio.

Segundo a Dra. Erica Belon, existem cinco formas de aplicar a habilidade

Para que essa habilidade seja aplicada de forma correta nos negócios, é preciso saber primeiramente a importância da Coachability, como identificá-las e desenvolvê-las na empresa.

De acordo com Merriam-Webster, a Coachability tem a capacidade de ser facilmente ensinada e treinada para fazer algo melhor, caracterizada em três aspectos: o interesse e a vontade de aprender; a capacidade de procurar, aceitar e integrar o feedback sem ser defensivo; e a demonstração de tentativas de buscar nova ações para conseguir melhores resultados. Nada mais é do que ver a opinião de outras pessoas como ferramenta valiosa para o desenvolvimento do negócio.

Segundo a Dra. Erica Belon, existem cinco formas de aplicar a habilidade Coachability nas vendas, sendo fundamental para gerar ótimos resultados no coletivo da empresa. Ainda de acordo com a especialista, é preciso que a equipe tenha uma boa organização, pois assim trará benefícios para todos.

Para que essa habilidade seja aplicada de forma correta nos negócios, é preciso saber primeiramente a importância da coachbility

Confira as formas de aplicá-la nos negócios de acordo com as recomendações doutora em Administração de Negócios:

Avaliações regulares: “Adotar esta prática vai te ajudar a acompanhar o progresso de cada profissional. A partir daí, você pode considerar a necessidade de um treinamento em grupo ou de um treinamento individual para que o vendedor possa ter os recursos necessários para sua melhoria”;

Feedbacks constantes: “Para que os vendedores desenvolvam sua coachability em vendas, você precisa ceder feedbacks regulares. Sempre lembrando de manter a ética, não os passar em público, sempre começar com um elogio mesmo que seja um feedback negativo”;

Acompanhamento da equipe:

“É necessário acompanhar como a equipe está se saindo e a interação de cada vendedor para entender se existe alguma relação que tenha atrapalhado no desenvolvimento. Você pode fazer isso através de dinâmica ou gamificação. O importante é conseguir avaliar o grau de coachability de vendas da equipe de forma geral e entender suas necessidades e desafios”;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ofertar treinamento: “Desenvolver coachability em vendas é mostrar a mentalidade que precisa ser desenvolvida. Essa habilidade de buscar melhoria precisa ser um hábito da equipe”;

Medir o progresso: “Agora que você já oferta treinamentos, feedbacks e acompanha sua equipe, você precisa estar atento ao progresso de cada vendedor individualmente. Quantos progressos estão sendo feitos? Há alguma dificuldade? O profissional demonstra estar se esforçando para conseguir se desenvolver? Acompanhe de perto cada um desses aspectos e procure entender como cada pessoa está reagindo”.

Conforme orienta a doutora Erica Belon, é importante também estar sempre acompanhando e treinando constantemente a equipe para que estejam com a coachability em vendas alinhadas com os valores da empresa. E claro, alcançar sempre o melhor desempenho.