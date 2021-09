Band e CNN ‘desmentem’ Globonews em furo de matéria sobre Bolsonaro

Globonews alega que deu em primeira mão a publicação do presidente, nesta quinta-feira (9), mas é desmentida por imagens

Nesta quinta-feira (9), as emissoras brigaram pelo primeiro posto ao noticiar a ‘Declaração à Nação’ do presidente Jair Bolsonaro. Por volta das 16h45 o letreiro da Globonews alegava que estava dando em primeira mão a publicação do presidente, mas imagem no site da CNN Brasil comprovam que a emissora deu a notícia 20 minutos antes.







A primeira emissora a noticiar a declaração foi a Band às 16h27, e em seguida a CNN às 16h32. Vinte minutos depois da CNN, Globonews informou que foi a primeira.

O texto divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro foi intitulado como “Declaração à Nação”. De acordo com a carta, o presidente afirma que “as pessoas que exercem o poder, não têm o direito de ‘esticar a corda’, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia”.



O ex-presidente Michel Temer contou ao Brasil Urgente, da Band, nesta quinta-feira (9) que ele produziu o esboço da “Declaração à Nação”, e que o atual presidente só fez uma “uma pequena observação” no texto. Leia na integra.



Declaração à Nação

No instante em que o país se encontra dividido entre instituições é meu dever, como Presidente da República, vir a público para dizer: