CNN desmente acusações de demissões em massa e anuncia novas contratações

A CNN Brasil rebateu as supostas acusações de que estaria promovendo demissões em massa para reduzir custos operacionais. A informação divulgada na última semana, informava que o canal de televisão planejava demitir funcionários na área digital da companhia. Com as supostas demissões, a CNN pouparia cerca de $ 150 mil mensais com a dispensa de 22 funcionários. Por meio de nota, a emissora negou as acusações.

O canal informou que “não fez e nem pretende realizar nenhum corte de pessoal. Ao contrário, a empresa está investindo ainda mais recursos para manter e melhorar seu padrão de qualidade.

Na área digital, a CNN Brasil está contratando e não demitindo. A partir do encerramento do contrato com uma de suas fornecedoras, a CNN decidiu substituir as 18 vagas terceirizadas pela contratação direta de novos profissionais. Além de preencher todos esses cargos, a CNN deve aumentar o quadro de 18 para 22 pessoas nesse setor específico. As contratações, aliás, já estão em andamento.

Também é importante esclarecer que a empresa prestadora de serviços nessa área nunca cuidou da administração do portal. Suas atividades eram operacionais e envolviam a prestação de serviços na parte artística e visual do site. A administração e estratégia do portal sempre foram de responsabilidade dos diretores da CNN Brasil.

Cabe ressaltar que a empresa segue investindo cada vez mais e melhor em colaboradores, recursos e fornecedores. Só nos últimos meses, foram feitos investimentos importantes na criação de seis novos programas, lançamentos de três novas marcas e duas editorias, ampliação das coberturas internacionais e a contratação de um VP de Novos Negócios”.