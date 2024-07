CNN Brasil revela as raízes dos juros altos no país

A partir desta segunda-feira (8), a CNN Brasil inicia a série “O Nó dos Juros”, que investigará as causas dos juros altos no Brasil e seus efeitos na economia do país. Com apresentação do jornalista Fernando Nakagawa, a série abordará o descontrole fiscal como um dos principais fatores e contará com a participação de renomados economistas e ex-dirigentes do Banco Central. Os episódios irão ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h, no CNN Prime Time.

Fernando Nakagawa apresenta ‘O Nó dos Juros’, analisando a evolução da taxa Selic e impactos econômicos

O primeiro episódio examina por que os juros no Brasil são tão elevados, detalhando a evolução da taxa Selic até atingir os atuais 10,5% ao ano. Comparações com outros países destacam a discrepância existente, e a importância da questão fiscal é enfatizada como um fator crucial.

Descontrole fiscal e seus efeitos: nova série da CNN Brasil

No segundo episódio, “O Nó dos Juros” explica quem são os responsáveis pela decisão da taxa Selic e quais indicadores influenciam essa definição, frequentemente alvo de debates entre os diretores do Banco Central.

O terceiro episódio foca nos efeitos práticos dos juros altos na vida das pessoas, mostrando como o custo de vida, desde o preço do cafezinho até serviços essenciais, é impactado diretamente.

No quarto capítulo, a série aborda os impactos dos juros para famílias, empresas e governo, destacando como os juros compostos podem resultar em uma bola de neve para os endividados, mas também como certos tipos de dívida podem fomentar o crescimento produtivo.

O episódio final propõe caminhos para desatar o nó dos juros altos, trazendo insights de economistas e ex-dirigentes do Banco Central sobre como o Brasil pode alcançar uma convivência com taxas de juros mais baixas.

“Nosso objetivo é oferecer ao público uma compreensão clara e abrangente dos fatores que mantêm os juros altos no Brasil e discutir possíveis soluções”, afirma Fernando Nakagawa.

A série promete uma análise profunda e acessível, ajudando os brasileiros a entender melhor um dos maiores desafios econômicos do país. Não perca “O Nó dos Juros”, de segunda a sexta, às 20h, no CNN Prime Time.