CNN Brasil anuncia novos contratados para análise política

A CNN Brasil anuncia a contratação de dois novos analistas para seus jornais na área de política e economia: Victor Irajá e Luísa Martins. Com chegada dos novos nomes, Teo Cury, que já atuava na reportagem com cobertura política da capital federal, passa a integrar o time de analistas da CNN Brasil.

Victor Irajá vinha atuando como comentarista convidado na CNN nas últimas semanas Luísa Martins reforça a cobertura da CNN no Poder Judiciário



De acordo com Virgílio Abranches, vice-presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, “a contratação dos dois profissionais de renome no mercado como analistas setoriais significa um reforço na cobertura política, com o objetivo de oferecer maior qualidade e curadoria de conteúdos indispensáveis em um ano de eleições como este. Ainda, agregamos a experiência de Teo Cury adquirida na cobertura de economia e política para ampliar o quadro de analistas em Brasília”.

Teo Cury agora vai a integrar o time de analistas da CNN Brasil

Créditos: Divulgação



Victor Irajá é jornalista com passagens por Veja, O Estado de S. Paulo e Rádio CBN. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele tem curso de extensão em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Irajá vinha atuando como comentarista convidado nos jornais da CNN Brasil nas últimas semanas.

A jornalista Luísa Martins reforça a cobertura da CNN no Poder Judiciário. Ela vem do jornal Valor Econômico, onde atuava como repórter, com ênfase na cobertura do STF (Supremo Tribunal Federal) e outras áreas jurídicas. Ela trabalhou também no Estadão, Zero Hora e Diário Popular. Ganhadora do Prêmio Esso 2015 e do Prêmio Comunique-se 2021, é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas. Luísa, inclusive, já está na cobertura que a CNN Brasil faz das enchentes no Rio Grande do Sul.



Atuando na CNN Brasil desde o seu início, Teo Cury trabalhou antes no Estadão e no Poder 360. Ele é formado em Jornalismo pela Cásper Líbero, com extensão em Jornalismo Econômico e Finanças pela FGV.