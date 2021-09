William Waack estreia em novo programa de entrevistas na CNN Brasil

“WW” faz análises profundas dos principais acontecimentos semanais no Brasil e no mundo

No programa, Waack terá três convidados, como juristas, economistas, representantes de grandes empresas, entre outros especialistas – para debater os temas mais relevantes e complexos, e que ocupam as manchetes do Brasil e do mundo na semana. A proposta é levar ao público uma forma mais objetiva e, ao mesmo tempo, aprofundada, de compreender a realidade, a partir de múltiplos pontos de vista. Com sua larga experiência, o apresentador conduz a conversa de maneira fluida, sem perder o didatismo, levando o público a ir além do que se está vendo.

Com sua larga experiência, o apresentador conduz a conversa de maneira fluida, sem perder o didatismo, levando o público a ir além do que se está vendo

O projeto de WW estava previsto para entrar no ar na estreia da CNN, em março do ano passado, mas foi adiado devido à pandemia. Agora que o apresentador está de volta aos estúdios, após a vacinação, a ideia foi retomada. “WW” estará disponível em todas as plataformas digitais da CNN Brasil.