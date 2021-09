CNN Brasil lança a marca CNN SOFT para atrair investidores

O objetivo é ampliar e enriquecer a programação já existente para o público e diversificar o número de produções

Em mais uma ação que visa expandir sua atuação no mercado brasileiro de midia, a CNN Brasil lança oficialmente hoje, 1 de setembro, a marca CNN SOFT, que agregará toda a produção de conteúdo de entretenimento e soft news do canal. Nos próximos meses, serão lançadas quatro novas atrações, além de programas que já estão no ar e que passarão a levar a assinatura da nova marca. A produção de hard news, pilar fundamental da empresa em todo o mundo, continua com a mesma programação e quantidade de horas dedicadas ao jornalismo. A produção de soft ficará centrada nos finais de semana.

“A CNN Brasil mantém seu pilar central na produção de notícias hardnews, mas agora apresenta variedade para o nosso público. Aos finais de semana, vamos abordar temas mais leves, mas sempre com o DNA do canal, que é a informação. E, além de oferecermos mais conteúdo de qualidade aos nossos espectadores, também traremos mais oportunidades de negócios para nossos parceiros comerciais”, afirma Renata Afonso, CEO da CNN Brasil.

Renata Afonso, CEO da CNN Brasil

Uma das atrações que levará a marca CNN Soft será a primeira produção internacional da CNN Brasil, com a estreia do apresentador Pedro Andrade, no comando do programa “Entre Mundos”. O jornalista vai viajar e conhecer o life style de diversas comunidades mundo afora, organizadas em torno de suas histórias, costumes, lutas e conexões com as mudanças do planeta. A primeira temporada está sendo gravada nos Estados Unidos.

Já Mari Palma e Phelipe Siani comandarão o programa “Em Alta CNN”, que fará uma curadoria inteligente de conteúdo disponível nas principais plataformas de streaming de áudio e vídeo.

Mari Palma e Phelipe Siani comandarão o programa “Em Alta CNN”

Gabriela Prioli, advogada e uma das maiores influenciadoras digitais do país, e que foi revelada pela CNN, estará no comando do “À Prioli”, um programa de entrevistas em que grandes celebridades revelam seu lado desconhecido para o público.

Gabriela Prioli, advogada e uma das maiores influenciadoras digitais do país, e que foi revelada pela CNN

Já o professor e historiador Leandro Karnal, comandará o “Universo Karnal”, um programa que traz reflexão e faz conexões inusitadas com a vida real.

Todas as atrações têm estreia marcada para o segundo semestre deste ano.

Além disso, programas que já fazem parte do catálogo da CNN Brasil ganharão a assinatura da CNN Soft a partir desta semana. São eles: “CNN CNN Viagem & Gastronomia”, com Daniela Filomeno, que terá temporada inédita a partir de outubro; “CNN Sinais Vitais”, com Dr. Roberto Kalil; “Produções Especiais”, com Glória Vanique; “CNN Nosso Mundo”, com Luciana Barreto, Lia Bock, Rita Wu e Thais Herédia; e “Anthony Bourdain”, com André Mifano.

“A CNN chegou ao Brasil como um canal de notícias, mas caminha para ser uma empresa de comunicação mais ampla, com diversas unidades de produção e de negócios”, prevê Renata Afonso. “Vamos diversificar nossa atuação em várias frentes, ampliar o mercado de trabalho e alimentar o ambiente de negócios. Sempre levando conteúdo de qualidade para o público. O lançamento da CNN Soft é mais um passo nessa direção.”