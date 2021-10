Pedro Andrade visita uma comunidade de judeus no Brooklyn em primeiro episódio de novo programa

Com “Entre Mundos”, o jornalista faz sua estreia na CNN Brasil

O primeiro episódio do programa “Entre Mundos” estreia no próximo domingo, 17 de outubro, às 22h30, e é mais uma das grandes atrações sob a marca CNN Soft. Pedro Andrade desembarca no Brooklyn, Estados Unidos para conhecer uma comunidade de judeus ortodoxos da região.

Nos bairros de Crown Heights, South Williamsburg e Borough Park, o jornalista descobre não somente as particularidades do local, mas também quem são as pessoas por trás da cultura e das tradições. O rabino Yoni Katz, uma das figuras mais importantes dali, conduz Pedro em direção a histórias marcantes dos moradores da região. Dentre esses personagens, estão um youtuber e jornalista, uma mãe, ativista negra e judia ortodoxa e dois músicos.



Na companhia do rabino, Pedro Andrade explora o interior da sinagoga mais famosa do mundo, lugares que, normalmente, o apresentador da CNN não teria acesso. Apesar disso, o foco do programa é sintetizado pelas palavras do rabino. “Esse é todo o propósito da vida. Ver além das roupas, além do chapéu, além da música, além da cultura. Tudo isso é irrelevante. O que importa somos nós, essa interação”, conta.

