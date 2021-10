Viagem e Gastronomia estreia a segunda temporada na CNN

Ao longo de dois episódios, Daniela Filomeno viaja para sete cidades e sete hotéis diferentes

O CNN Viagem e Gastronomia deste sábado, 02 de outubro, às 21h, inaugura sua nova temporada “Hotéis Fazenda: Refúgios Brasileiros”. Em dois episódios, Daniela Filomeno visita os hotéis mais incríveis do Brasil com paisagens e estruturas singulares. Foram mais de dois meses de curadoria para a seleção dos locais e dos conteúdos.

Nessa temporada, a apresentadora mostra as principais atrações para aqueles que desejam viajar em família. Os programas foram gravados em sete cidades, e apresentam locais para todos os gostos, desde os sofisticados, até os mais rústicos.

Na Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, no Rio de Janeiro, o luxo é o principal protagonista e seus hóspedes podem conhecer a história do Brasil por meio de um tour. Já na Comuna do Ibitipoca, em Minas Gerais, os visitantes podem ficar mais próximos da sustentabilidade, especialmente em decorrência de seu projeto de hospedagem.

Daniela Filomeno mostra que, mais do que bons lugares para visitar, os hotéis fazenda trazem experiências únicas para seus hóspedes, como na culinária. Tutu de feijão e o rocambole de laranja foram alguns dos pratos que a apresentadora teve a oportunidade de conhecer, baseadas nas tradições regionais.



O CNN Viagem & Gastronomia, com Daniela Filomeno, vai ao ar no sábado, 02 de outubro, às 21 horas, logo após o “Jornal da CNN – Edição de Sábado”, na CNN Brasil.