Clube do Pé na Bunda – Podcast do Spotify dá a receita para curar corações partidos

O podcast estreou em janeiro e já está na lista dos mais ouvidos no Brasil

Quem nunca teve o coração partido que atire a primeira pedra. Se tem pessoas que entendem bem desse assunto é o trio formado por Gabie Fernandes, Igor Pires e João Doederlein (o @Akapoeta). Eles criaram um podcast Original Spotify para falar sobre o assunto e separaram as músicas perfeitas para quem está sofrendo por amor.

O time do “clube do Pé na Bunda” é famoso nas redes sociais e conta com milhares de seguidores



O podcast “Clube do Pé na Bunda” foi lançado no dia 17 de janeiro e já ocupou a 3ª posição entre os Top Podcasts no Spotify no Brasil, de acordo com a Parada de Podcasts. O programa também ocupou o 1ª lugar entre os podcasts mais populares do gênero Sociedade & Cultura. Não seria à toa, o clube une escritores e românticos incuráveis para um bate papo sobre amor e dor.

De acordo com Gabie, a música que mais a faz lembrar de um pé na bunda é “Janta”, de Marcelo Camelo



Já tendo passado por tantos sofrimentos quando o assunto é coração, o trio até selecionou a playlist perfeita para sair da fossa. Mas, a pergunta que fica é: o que é melhor – Ouvir músicas que revivem as lembranças do passado ou fugir de tudo o que remete ao ex? Para Igor, a música perfeita é “Recomeçar”, de Tim Bernardes. Já para a estrela de “Depois das 11”, a canção “Era Amor”, de Mari Nolasco, é ótima para curtir a fossa. Já João indica a “The Night We Met”, de Lord Huron.

“Eu sou uma pessoa muito musical. E tem uma música que eu sempre escuto quando termino o relacionamento, que é essa Someone Like You, da Adele”, disse Igor



No podcast, Gabie, Igor e João compartilham histórias enviadas pelo público sobre os famigerados “pés na bunda”, sejam sobre quem levou ou quem deu. O Original Spotify “Clube do Pé na Bunda” tem episódios inéditos toda segunda-feira, grátis, só no Spotify. Quem estiver com o coração partido e quiser compartilhar sua história pode enviar para o e-mail do programa ([email protected]).