Clínica Sépua no Rio de Janeiro comemora dois anos de sucesso com foco na estética humanizada

Fundada há dois anos, a clínica é a junção do conhecimento em estética de Fabiana Garcia e o método de gestão de negócios de Judite Flor

Apresentadas através de amigos em comum, as sócias, Fabiana Garcia e Judite Flor decidiram criar um conceito acolhedor e mais humanizado ao atendimento das clientes que busca além da beleza, o bem-estar, por meio de tratamentos variados e elaborados conforme o perfil de cada mulher.

Empresa comemora dois anos de sucesso e atendimento estético focado no bem-estar (Foto: Divulgação)



A proposta é idealizada para aquelas que desejam conciliar carreira profissional, família e vida pessoal sem deixar de lado o cuidado consigo mesma. A marca, que está em franca expansão abrindo sua segunda filial e já prepara o lançamento do modelo de franquias, tem na atmosfera aconchegante e no atendimento personalizado, seus pontos fortes. Inspirada no conceito de elegância, leveza e bem-estar, Sépua, cuja escrita significa “pele” em grego, carrega toda a atmosfera clássica em sua concepção.

“Nosso objetivo é cuidar das nossas clientes como um todo, o que começa com o tratamento estético, que cuida da parte externa, e vai até a revitalização interna, o que permite que a mulher saia pronta e com as energias recarregadas para enfrentar as dificuldades diárias de quem trabalha, estuda, cuida da casa e dos filhos”, afirmou Judite, sócia da clínica que atende VIPs como as atrizes Viviane Araújo e Juliana Diniz.

O conceito VIP vai além dos famosos que frequentam o espaço. De acordo com Fabiana Garcia, o sucesso do empreendimento está justamente no atendimento que, ao longo desses dois anos, vem se readaptando às necessidades individuais do cliente.

A clínica atende VIPs como a atriz Viviane Araújo (Foto: Divulgação)



“Quando inauguramos a primeira unidade, nosso foco era o atendimento ao público feminino, ou seja, criar um espaço para que a mulher se refizesse da rotina estressante resultado do acúmulo de funções e nos baseamos em nossa própria trajetória de mães e empreendedoras. A partir de então começamos a perceber que seria importante estender essa necessidade de cuidado também para o homem, não somente por conta de uma questão estética, mas também de saúde e bem-estar. Hoje, atendemos famílias inteiras, mostrando que o cuidar bem do corpo, é uma forma de renovar a energia e fortalecer as relações interpessoais”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coragem e a ousadia em inaugurar o espaço em plena pandemia , ainda em dezembro de 2020, conferiu à dupla, a oportunidade de crescimento e fidelização de um negócio cujo nicho de crescimento, pretende alcançar a marca de US$108 bilhões nos próximos cinco anos, segundo a Allied Market Research.

“O setor da estética está em alta e o diferencial da Sépua é que este resultado vem de dentro para fora. Não há como estar com o corpo em dia, se o espírito não está”, analisou a especialista em gestão com prêmios relevantes como o Best Franchising of The World, Judite.

Proposta busca equilibrar o corpo e a mente (Foto: Divulgação)



Muito mais do que uma clínica de estética, a Sépua é pioneira no conceito de serviços de embelezamento corporal com ambiente de SPA, o que faz com que o cliente inicie sua experiência diferenciada já na chegada. O ambiente clean, inspirado na Grécia e seus bouganvilles, remete ao objetivo principal da clínica, promover a leveza e o bem-estar em todos os procedimentos. A empresa é focada em autoestima, confiança e determinação em todos os momentos do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Propondo que as mulheres possam caminhar com passos firmes rumo ao sucesso, mantendo o equilíbrio entre corpo e mente, inspirando quem está ao seu redor.