Clínica Dr. Ézio Carneiro realiza Workshop de Harmonização Orofacial em parceria com a Cristalia

A clínica de cirurgia plástica do Dr. Ézio Carneiro promoveu, na última semana, um workshop exclusivo de harmonização orofacial, em colaboração com a Cristalia, uma das principais referências do setor farmacêutico.

O evento reuniu 30 profissionais da área da saúde estética, proporcionando uma imersão em técnicas avançadas de harmonização orofacial. A condução ficou a cargo da Dra. Hellen Gonçalves, especialista reconhecida nacionalmente em cirurgia bucomaxilofacial e harmonização facial, que apresentou as principais novidades e tendências do segmento.

Representando a Cristalia, participaram do encontro Fran Costa (Consultora), Isdael Moretto (Gerente Distrital) e André Silva (Gerente Nacional), reforçando o compromisso da empresa com a formação contínua de profissionais da área.

“O aprimoramento técnico é essencial para oferecer tratamentos cada vez mais seguros e eficazes aos nossos pacientes. A realização deste workshop reflete o compromisso da nossa clínica com a inovação e a excelência profissional”, afirma Dr. Ézio Carneiro.

O evento marcou mais um passo no fortalecimento da atuação da clínica como referência em capacitação e atualização no segmento de cirurgia plástica e harmonização orofacial.