Clínica Dieckmann se destaca com atendimento individualizado e tratamentos de ponta em São Paulo

Com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, de modo pioneiro e inovador, todos os profissionais das 10 especialidades atuam como Consultores Pessoais de Saúde

Desde 2010, a Clínica Dieckmann oferece uma visão global e multiprofissional da saúde aos seus pacientes, através de um corpo médico altamente qualificado, além de investimentos em pesquisas, desenvolvimento profissional, atualização constante e incorporação de tecnologias para oferecer sempre os mais modernos tratamentos.

Com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, de modo pioneiro e inovador, todos os profissionais atuam como Consultores Pessoais de Saúde

Referência em Psiquiatria Clínica e Farmacogenética, Dr. Luiz Henrique Junqueira Dieckmann está à frente da clínica, localizada em posição estratégica na cidade de São Paulo. Com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, de modo pioneiro e inovador, todos os profissionais atuam como Consultores Pessoais de Saúde.

Desde 2010, a Clínica Dieckmann oferece uma visão global e multiprofissional da saúde aos seus pacientes, através de um corpo médico altamente qualificado

“Durante os atendimentos, os profissionais identificam fatores de risco, comportamentos patológicos, ensinam sobre a patologia em questão e os tratamentos possíveis, solucionam dúvidas e questionamentos”, explica o site.

E continua: “Ao final, o paciente e o profissional terão condições de decidir conjuntamente o melhor plano terapêutico. A frequência dos atendimentos é personalizada, baseada na visão global da saúde de cada paciente. A relação médico-paciente também é individualizada e segue padrões de atendimento diferenciados. São fornecidos os contatos pessoais do profissional (telefone celular, E-mail, WhatsApp) para que o paciente prontamente entre em contato com o profissional em caso de necessidade ou urgência no período entre as consultas”.

Referência em Psiquiatria Clínica e Farmacogenética, Dr. Luiz Henrique Junqueira Dieckmann está à frente da clínica, localizada em posição estratégica na cidade de São Paulo

Além do Dr. Luiz Dieckmann – com formação em Medicina pela Unifesp, residência médica pelo Departamento de Psiquiatria e mestrado em Psicobiologia da mesma instituição, além de ampla experiência na área psiquiátrica clínica e farmacogenética, sendo também autor do livro “Farmacogenética na psiquiatria – Entendendo os princípios e a aplicabilidade clínica” -, a clínica conta ainda com um corpo clínico multiprofissional e altamente qualificado, possibilitando atendimento em mais de 10 especialidades clínicas e médicas.

“Contamos com profissionais formados nas melhores instituições de ensino do país. Todos os médicos possuem títulos de especialista reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina”, diz o site.

Com 154 mil seguidores no Instagram, onde também compartilha conhecimento, Dr. Luiz Dieckmann também atua como diretor presidente do Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática (BIPP) e integra a equipe organizadora do Psiquenews. Fora isso, também já exerceu a função de professor no curso de pós-graduação em Psiquiatria na Clínica Médica, pós-graduação Cirúrgica do Instituto Israelita de Pesquisa Albert Eistein e no Neuroscience Education Institute (NEI), na Califórnia (EUA), assim como foi revisor do Jornal Brasileiro de Psiquiatria (JBPsiq), do Trends in Psychiatry and Psychotherapy e da ABCS Health Sciences (ABCShs).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2010, a Clínica Dieckmann oferece uma visão global e multiprofissional da saúde aos seus pacientes, através de um corpo médico altamente qualificado

A Clínica Dieckmann ainda possui espaços confortáveis e modernos, para receber os pacientes de maneira segura e com total privacidade. “Contamos com ambientes agradáveis, harmoniosos e confortáveis, especialmente projetados para criar uma atmosfera aconchegante e acolhedora”, e complementa: “Nossa estrutura física e presença de equipe multidisciplinar possibilita um tratamento completo, com total comodidade aos pacientes, primando pela qualidade e pontualidade”.

Além disso, a Clínica Dieckmann possui uma vertente Kids, especialmente dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes, com um ambiente especialmente pensado para receber pacientes e familiares, atendendo nas especialidades Neuropediatria, Psicoterapia, Terapia Ocupacional, Psiquiatria da Infância e Adolescência, Fonoaudiologia e Neuropsicologia.