Clínica de harmonização facial, Transformando Faces, recebe três indicações no Prêmio Gunnen

Idealizada pela Dra. Danielle Lima, premiação reconhece destaques da odontologia estética

Em reconhecimento ao trabalho excepcional realizado, a clínica Transformando Faces, conhecida por ser uma referência em harmonização facial no Brasil e em outros países, recebeu indicações em três categorias do prestigioso Prêmio Gunnen. Este evento homenageia os destaques da harmonização orofacial e odontologia estética, e a Transformando Faces se destaca com suas indicações.

Dr. Igor Alves

Neste ano, a clínica tem dois de seus profissionais em destaque. O Dr. Igor Alves, renomado por suas habilidades como profissional injector, concorre na categoria de Melhor Profissional Injector, enquanto também é indicado na categoria Curso Inovador. Por outro lado, o Dr. Ritchie Alves representa a clínica na categoria Mister. Essas indicações ressaltam a excelência e a competência da equipe da Transformando Faces.

Dr. Ritchie Alves e também o Dr. Igor Alves, foram indicados em categorias do Prêmio Gunnen

Além das indicações para seus profissionais, a clínica tem ainda mais motivos para comemorar. O fundador e responsável pela metodologia da Transformando Faces, o professor Adalberto Vale, será homenageado durante a premiação pelo seu pioneirismo na Harmonização Orofacial no Brasil. Este reconhecimento é um testemunho do comprometimento da clínica com o avanço e a qualidade dos tratamentos faciais e corporais que oferecem.

O Dr. Adalberto Vale, fundador da TF, compartilhou seu entusiasmo: “É um enorme prazer receber essa homenagem do Prêmio Gunnen pelo pioneirismo na Harmonização Orofacial Brasileira, além das indicações para os nossos profissionais nas demais categorias. A Clínica Transformando Faces segue promovendo inovações no setor e reforçando seu padrão de excelência em tratamentos faciais e corporais. Essas indicações reconhecem o esforço de todos os nossos profissionais, que se dedicam diariamente para oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes.”

A premiação do Prêmio Gunnen, agora em sua 3ª edição, conta com o apoio da Associação Brasileira de Odontologia de Minas Gerais. Além de celebrar os destaques da harmonização facial, o evento também tem um caráter beneficente. Ele arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social na região de Belo Horizonte, demonstrando o compromisso social dos profissionais envolvidos.

A Dra. Danielle Lima, cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial, idealizadora do Prêmio Gunnen, enfatizou a importância desse evento não apenas para reconhecer talentos, mas também para fazer a diferença na comunidade.

A Transformando Faces, fundada em 2011 pelo professor Adalberto de Carvalho Vale, é conhecida por sua metodologia exclusiva e já atendeu mais de 30 mil clientes. O grupo conta com mais de 30 profissionais altamente capacitados, incluindo quatro sócios, além do sócio-fundador. A clínica é pioneira em técnicas combinadas que integram a harmonização facial e corporal, e seu Instituto Transformando Faces ensina essa técnica inovadora para profissionais de todo o mundo.

Atualmente, a Transformando Faces tem presença nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, consolidando sua posição como referência na harmonização facial no Brasil.