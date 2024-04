Climatempo anuncia apoio à corrida de rua global “Wings for Life World Run”

A Climatempo, a maior e mais reconhecida empresa de análise e consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina, está engajada em uma importante iniciativa: apoiar a “Wings For Life World Run”, corrida de rua global, sem linha de chegada fixa, e que reverte todo o valor das inscrições em prol da cura da lesão na medula espinhal. A largada em todo o mundo acontecerá no dia 5 de maio e, no Brasil, a partir das 8h (horário de Brasília). Os corredores podem participar de qualquer lugar do País por meio do aplicativo, inscrevendo-se pelo site oficial do evento.

Com o objetivo de incentivar a participação de corredores no evento, a Climatempo divulgará as inscrições para a Wings For Life World Run até o final de abril em seus canais de comunicação. “A corrida tem um papel muito importante na divulgação do trabalho realizado pela Fundação Wings for Life, contribuindo para a arrecadação de fundos que ajudarão a suportar o avanço nas pesquisas por melhores tratamentos para as pessoas com lesões na medula espinhal”, ressalta Murilo Franco, head comercial da Climatempo.

No Brasil, corredores poderão participar de qualquer local, a partir das 8h da manhã, por meio do aplicativo oficial. A linha de chegada virtual, representada pelo Catcher-Car, acelera após 30 minutos, e o último no mundo a ser ultrapassado pelo veículo é o grande vencedor.

Em 2024, o público ainda pode integrar o time de ícones do esporte, como o do ciclista Henrique Avancini, o do surfista Adriano de Souza, o da ultramaratonista Fernanda Maciel, o dos pilotos Felipe Fraga e Lucas Moraes e o do ícone do vôlei de praia Alison Cerutti, com a possibilidade de premiações especiais em determinados grupos.

Os jogadores do RB Leipzig e do Red Bull Bragantino também estão confirmados. Aliás, Bragança Paulista sediará um evento inédito em que os corredores poderão participar de uma corrida especial via aplicativo ao redor do Lago do Taboão.

As inscrições no Brasil para a corrida custam R$79,00 e podem ser realizadas pelo aplicativo da Wings For Life World Run ou pelo site: aqui.