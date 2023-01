Clima de carnaval: Valesca Popozuda participa de pagofunk ao lado de Psirico

Em mistura inédita, mas com a animação que todos já conhecem, a funkeira e o grupo de pagode criam o pagofunk com o nome “Popo girando”

Não é novidade que Valesca Popozuda sabe agitar um baile. Agora, ela uniu forças com uma banda que também coloca multidões para dançar: Psirico. O resultado da parceria inédita é o pagofunk “Popo Girando”, que traz uma batida marcante e envolvente e promete não deixar ninguém parado. A composição de Estevão Lino, Rafaela Miranda e Thamara Castro sai na próxima sexta-feira (13/01) em todos os tocadores digitais e com clipe às 12h no canal oficial da funkeira no YouTube, repleto de coreografias que certamente vão dominar o carnaval.

Valesca Popozuda e Psirico comandam o PagoFunk Popo Girando já em clima de carnaval

O audiovisual tem como inspiração o verão tropical brasileiro e os tradicionais paredões de som. Na produção, Valesca se apresenta com três looks, fazendo ligação direta com o cenário do clipe, interagindo com Márcio Victor, vocalista do Psirico, em meio aos dançarinos. “Eu que vivi minha infância e adolescência curtindo o carnaval de rua, sempre com um paredão de som tocando funk ou pagodão baiano, amei a pegada do clipe e o que essa música representa. Espero que as pessoas curtam muito essa canção que eu e o Psirico fizemos com tanto carinho. Nesse carnaval quero ver todo mundo botando o ‘popo’ para girar”, declara a artista.

Com mistura dos dois ritmos principais, pagode e funk, o Popo Girando promete muita animação

Márcio Victor celebra a parceria com Valesca e mistura dos ritmos dos cantores. “Essa música está muito boa. É a cara do verão e do carnaval. Estou realizando um sonho de gravar com a Valesca. Ficamos por muito tempo namorando essa possibilidade e graças a Deus esse momento chegou. Essa música está no clima que eu gosto, misturando Bahia e Rio de Janeiro, pagodão e funk. Valesca é rainha e estou muito bem acompanhado”.

“Popo Girando” estreia após o lançamento de “Faz Direito” e “Entrega Tudo”, parcerias da cantora com WC No Beat, Tati Quebra Barraco e Os Hawaianos. Em 2023, Valesca já se apresentou na posse do presidente Lula e no próximo dia 17 de janeiro retorna com o segundo show “Ensaios De Veraw + Carnavalesca”, projeto de carnaval em parceria com o bloco Amigos da Onça. A cantora segue em estúdio preparando novos trabalhos musicais e a produção do seu primeiro DVD, previsto para os próximos meses.