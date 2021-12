ClickBus destaca os cinco melhores destinos brasileiros para LGBTQIA+

A plataforma fez uma seleção das cidades que propõem um acolhimento inclusivo, saudável e seguro para membros da comunidade

Pensando no espaço que a comunidade LGBTQIA+ vem conquistando cada vez mais graças a modernidade, a ClickBus, maior plataforma de transações online para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil, fez uma seleção dos destinos mais acolhedores para a comunidade queer, pois o turismo para membros da comunidade tem crescido e atualmente, há pelo Brasil, lugares que são acolhedores e diversos e que proporcionam uma experiência mais segura, saudável e inclusiva.

O Rio de Janeiro (RJ) encabeça a lista, afinal de contas, é considerado como um dos principais destinos gays do mundo, por proporcionar um turismo LGBT animado e acolhedor. As praias da Zona Sul, por exemplo, são sempre muito frequentadas pela comunidade — tanto que a faixa de areia do Posto 9, em Ipanema, tem bandeiras de arco-íris que sinalizam que aquela é uma área LGBT-friendly. No mesmo bairro também fica a rua Farme de Amoedo, point gay do Rio, ideal para quem curte lugares mais badalados e excelentes restaurantes. Na cidade, a praça São Salvador, no Flamengo, também é um ponto de encontro gay-friendly, onde membros da comunidade queer podem se juntar para fazer novas amizades.

Rio de Janeiro

Posto 9

Em segundo lugar, Belo Horizonte, em Minas Gerais, pela região da Savassi concentrar a maior parte dos bares gay-friendly da cidade. Um outro local interessante para visitar é a Rua Sapucaí, pontilhada por bares frequentados por uma galera mais alternativa e moderna, bem mente aberta. Para os festeiros, BH também tem boates e casas de show voltadas para o público LGBT como o Gis Club e o Rancho Bill, que fica a 15km do centro da capital e sedia uma das viradas de ano mais frequentadas pelo público LGBT mineiro.

Belo Horizonte

Florianópolis, em Santa Catarina, fica com o terceiro lugar. A Praia Mole, leva o título de praia gay da capital, quem gosta do agito, deve ir mais para a ponta esquerda da faixa de areia, onde fica o Bar do Deca, bar gay-friendly também frequentado por simpatizantes. A 1h30 de Florianópolis, tem também a Praia do Rosa, que sedia o Gay Surf Brazil, evento que reúne fãs do esporte pertencentes à comunidade LGBT+.

Florianópolis

Praia Mole- Florianópolis

Salvador (BA) não podia faltar na lista, pois em si já é uma cidade colorida, e a capital baiana não é só gay-friendly durante o carnaval. No ano inteiro, Salvador oferece uma série de atividades e estabelecimentos para membros da comunidade LGBT+. Para quem gosta de dançar, tem a San Boate e Amsterdam. Também vale incluir no roteiro o Carmén Lounge Bar, onde acontecem performance de drag queens diariamente. E para quem quer curtir uma praia, a preferida dos turistas LGBT+ é, sem dúvida, a Praia do Porto da Barra, considerada como o trecho mais gay do litoral soteropolitano.

Salvador

E para encerrar, São Paulo (SP), pois a capital paulista tem o Museu da Diversidade Sexual (MDS), além de vários estabelecimentos gay-friendly, muitos concentrados nos arredores da Rua Augusta e Vila Madalena. Além disso, no estado paulista, de acordo com o Mapa da Diversidade, criado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, existem mais de 59 municípios classificados como amigáveis e inclusivos para membros da comunidade LGBT+. Entre esses municípios estão Ilhabela, Atibaia, Jundiaí, Eldorado e São Sebastião.

São Paulo

Museu da Diversidade