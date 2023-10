Cleo surpreende fãs com lançamento do Ato III de “DARK POP”

Trabalho contempla lança feat com Chameleo e outras duas músicas

O tão aguardado Ato III de “DARK POP” finalmente chegou aos ouvidos dos fãs da cantora Cleo. Com uma trajetória musical que começou em 2017, Cleo tem conquistado o cenário musical brasileiro com sua autenticidade e talento.

Neste novo lançamento, Cleo não decepciona. Ela presenteou seus seguidores com três novas músicas, sendo duas delas inéditas. A faixa ” nsia” mostra um lado mais emocional da artista, com um arranjo envolvente de piano, voz e guitarra que fala sobre descobertas dolorosas nas relações amorosas.

Novas músicas e revelações no Ato III

A grande surpresa do Ato III de “DARK POP” é a colaboração de Cleo com o cantor Chameleo na música “Você Não Sabe Amar”. Com um arranjo ousado que combina elementos de pop rock e trap, a canção aborda temas libertadores e revela o dano psicológico causado por relações narcisistas.

Cleo lança terceira fase de “DARK POP” com colaboração de Chameleo

Além disso, a faixa “Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar”, que já tinha conquistado fãs com seu videoclipe emocionante, agora faz parte do álbum completo. O clipe dessa música, dirigido por Belle de Mello, conta a história de Cleo enfrentando as fake news que envolveram sua família durante sua adolescência, trazendo à tona a luta contra o cancelamento e o poder das notícias falsas.

Cleo revela emoções em “Ânsia” e “Você Não Sabe Amar” no Ato III de “DARK POP

No dia 13 de outubro, Cleo promete lançar mais uma música e o interlúdio do projeto, completando assim o álbum “DARK POP” com um total de 10 músicas. A artista também planeja lançar os clipes das canções que fazem parte do projeto, com as datas a serem divulgadas em breve.

Com seu estilo único e sua capacidade de abordar temas profundos por meio de sua música, Cleo continua a conquistar seu espaço na cena musical brasileira. Não deixe de acompanhar essa jornada emocionante e envolvente. Fique ligado nas próximas novidades e aproveite para curtir as músicas do Ato III de “DARK POP”. Afinal, a música é uma forma poderosa de expressão e conexão com as emoções.